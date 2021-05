PlayStation llega a Steam

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay algo que PlayStation esta haciendo en este ultimo tiempo es ampliar sus horizontes. Las distintas decisiones de la empresa por sumar diverso contenido a su plataforma, ayuda a amortiguar la carencia constante de títulos para su consola actual. Y la llegada de PlayStation a Steam no es mas que una decisión sumamente sensata a la hora de querer vender sus juegos.

En palabras de los propios jefes de Sony, Days Gone encabeza una lista de títulos que se esperan desembarquen en PC en lo que queda del 2021. Sumándose al éxito rotundo de Horizon: Zero Dawn tras su llegada a PC, las mejores graficas que presentan estos títulos desarrollados para consolas de la generación anterior no hacen mas que confirmar la nueva inversión por parte de la gente de PlayStation.

Estos acontecimientos no hacen mas que seguir emocionando a una comunidad que hace tiempo ansia la llegada de Bloodborne a PC. El Soulslike de Sony es uno de los títulos mas aclamados del genero, siendo un punto importante en las ventas de la consola de generación pasada de la empresa.