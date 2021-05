Quirós: “En este momento la estrategia de Nación parece apropiada; en otros, no”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió hoy al cierre estricto por 9 días anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández y apoyado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ante la suba de casos de coronavirus.

“En este momento la estrategia de Nación parece apropiada; en otros momentos, no”, dijo, consultado sobre las críticas veladas que lanzó ayer el mandatario a la gestión porteña durante el anuncio en cadena nacional.

“Se ha ido perdiendo la capacidad de los cuidados en el interior [de los hogares] y necesitamos cortar esa contagiosidad, no podemos volver a tener tres semanas de este tipo”, explicó ante las nuevas medidas en el marco de la conferencia de prensa sobre la evolución de la enfermedad en la Ciudad.

“La Argentina está en una semana epidemiológica muy difícil y es necesario y estratégico coordinar medidas entre la Ciudad y todas las provincias”, destacó.

Así, explicó nuevamente que después de las dos primeras de abril, cuando se había registrado un aumento importante de los contagios de “3.000 casos por día” en la Ciudad, luego se dio “un descenso a 2.000 casos diarios promedio, pero ahora volvimos a ascender a un promedio diario de 2.400 casos por día” que se parece mucho a esas primeras semanas de abril.

Quirós destacó la importancia estratégica del cierre que regirá en los próximos días: “Nos tenemos que cuidar para bajar la tasa de contagiosidad y porque tenemos 15 días por delante de intensa vacunación, así que la combinación de un cambio epidemiológico en la ciudad y a nivel nacional, y un espacio de vacunación intensivo creemos que es el motivo por el cual necesitamos hacer el esfuerzo”.

Consultado por qué la Ciudad no se había acoplado a las anteriores medidas de Nación, apuntando a las clases presenciales, Quirós contestó: “En este momento la estrategia de Nación parece apropiada; en otros momentos, no”.

Agregó que no se habla de suspensión de clases ya que se extenderá el periodo lectivo para acudir a las aulas.

“No estamos suspendiendo tres días de clases, estamos reprogramando el calendario escolar agregando tres días al final de diciembre porque, sobre todo en el nivel primario y en los niños más vulnerables, cada día de escuela cuenta”, dijo.

Además, volvió a defender la presencialidad al decir que “está documentado que en el aula no se contagia” y que básicamente la escuela primaria no genera movilidad en el trasporte, sino “mucha actividad barrial porque los chicos van caminando o en bicicleta”.

El ministro, ante la pregunta de si se sintió aludido ante las críticas veladas a la Ciudad en el discurso de ayer del Presidente, dijo: “No me siento aludido, no hay espacio para que las personas nos pongamos adelante, hay demasiado dolor como para poner nuestro ego por delante, en todo caso escucho y reflexiono sobre lo que me cuentan y lo comunico a la gente”. (Fuente: La Nación)