Fortnite y Free Fire se suman a las competencias de El Cubil Del Mal

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

No hay ninguna duda de que los Batlle Royale vienen pisando fuerte hace ya bastante tiempo, especialmente entre los mas chicos. En este contexto que estamos viviendo queremos brindarles a los mas chicos de poder competir en un entorno lo mas sano posible, por eso desde El Cubil Del Mal anunciamos los torneos de Free Fire y Fortnite.

Estas competencias no son mas que una manera de estar en sintonía con dos comunidades que, no solamente nos supieron acompañar durante todo el 2020, sino que siempre se encontraron activas y con ganas de tener mas competencias. No serán los únicos eventos que realicemos con estos juegos en este año, por lo que si por algún motivo no pueden jugar no se preocupen, ya tendrán mas oportunidades.

Van a poder encontrar toda la información de como anotarse a todas nuestras competencias en nuestro Instagram (https://www.instagram.com/elcubildelmal/) . Por lo pronto y sin adelantarnos mucho les recomendamos seguir de cerca los anuncios que realicemos sobre estos dos juegos.