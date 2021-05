Daniela, una bahiense en Israel: "Pidan por nosotros, esto es terrible"

Daniela Katz tiene 23 años, es de Bahía Blanca y actualmente vive en Tel Aviv, Israel, junto a su pareja, con quienes se ven directamente afectados por el conflicto que el país que habitan mantiene con Palestina, precisamente con Hamas.

La joven mantuvo diálogo en las últimas horas con De Palabra, en CNN Radio Bahía Blanca, para contar la situación que están viviendo con este conflicto: "Todo es trágico, es terrible, somos civiles y lo único que queremos es vivir en paz y que esto pase pronto", expresa.

"Vivir esto es muy distinto a estudiarlo; acá tenés que levantarte y salir corriendo a un refugio", detalla. Cada vez que la alarma suena, las personas tienen un determinado tiempo para refugiarse. Daniela cuenta que la ciudad en la que vive no hay casi refugios, ya que no es común allí este tipo de conflictos, a diferencia de las poblaciones que están más cercanas a la Franja de Gaza. Su refugio es el segundo piso de un edificio que no tiene ventanas.

A su vez, aclara que el problema son los extremos. "No es una cuestión de religión, no es quién empezó, es no extremizar y tratar de llegar a un diálogo a un acuerdo", cuenta Katz, que se desempeña como maestra jardinera.

Sin embargo, asegura que esta situación no es algo posible ya que no es algo a lo que los judíos extremistas y los atacantes de Hamas puedan estar dispuestos a realizar: "Los de Hamas son personas que se inmolan en nombre de su Dios. Se matan y matan a otros; no se puede hablar con gente así, son los extremistas quienes complican a los civiles", remarca.

"Hay muchos heridos, muchos fallecidos, lo más importante es que todo pase pronto. Lo único que ayuda un poco a la situación es la cúpula de hierro, que detecta misiles y los hace explotar en el aire antes de que impacten en la sociedad", cuenta la bahiense, que tiene a su novio en el ejército, por lo que su preocupación cuenta por dos.

La joven concluye: "Pidan por nosotros, que esto termine pronto, queremos estar en paz".