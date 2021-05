"El domingo en el Matera fue una explosión de casos" de COVID-19, aseguraron desde el hospital

El doctor Pablo Casella aseguró esta mañana que "el domingo en el Hospital Matera fue una explosión de casos", al ofrecer un panorama de la evolución de la segunda ola de coronavirus y la ocupación de la clínica.

"Hasta el domingo a la mañana veníamos bastante mejor, habían descendido los niveles de internación. Pero ayer se completó el hospital y nos preocupa; tuvimos una avalancha de consultas. Tenemos la terapia completa y la sala COVID no solo se completó sino que estamos usando otros lugares del hospital", amplió el subdirector del Hospital Dr. Raúl Matera.

En diálogo con LU2, el profesional indicó que "los números venían bajando, pero la ocupación siempre quedó muy alta y nunca estuvo por debajo del 75 u 80 %; era un descenso leve".

"Tenemos muchos pacientes en seguimiento telefónico, normalmente son entre 180 y 210; es decir, son positivos pero con baja sintomatología. De ese grupo, sabemos que aproximadamente el 5 % va a necesitar el hospital en algún momento de su evolución. Eso está pasando y puede ser una causa, aunque son múltiples las causas", añadió.

Casella contó que cuando se llenan los sectores COVID, en el hospital sacan camas de clínica médica y las incorporan al de aislamiento. "Ahora, durante estos días, tendremos que reprogramar cirugías y otros procedimientos que requieren internación porque el hospital se fue completando", dijo.

"Una cosa es lo que vemos en el hospital y otra cosa vemos cuando salimos —relató—, la gente actúa como si la pandemia no existiera. Tener un paciente con COVID no es solo que ocupa una cama. Todo el personal ingresa entre dos y tres veces por día a hacer maniobras con el paciente que hace que la exposición sea enorme, es mucha la angustia. Se tienen que vestir y desvestir en forma completa con elementos de protección. Así transcurren todos los días desde hace un año y medio".

Asimismo, el subdirector sostuvo que la actual fase 2 no se respeta a rajatabla, haciendo que la misma podría extenderse en el tiempo.

"Uno ve también que la fase 2 no parece ser con tantos controles y la circulación no bajó lo esperado. Esperábamos que la curva y las consultas bajen un poco más, pero lo de ayer nos pone en alerta de nuevo porque hoy no tengo camas UTI COVID", subrayó.

"En principio, la fase 2 iba a ser hasta el próximo viernes. Si hacemos las cosas correctamente, bajamos la circulación y se cumplen estrictamente los lineamientos, quizá el viernes hubiésemos estado en una situación claramente mejor. Prolongar una situación gris o intermedia no beneficia a nadie", comentó.

Por último, Casella indicó que "esta pandemia nos enseñó que es muy difícil hacer pronósticos".

"Algo sí es concreto y es que cuando baja la circulación, bajan los casos. La verdad es que no sé cómo llegaremos al viernes, uno espera que esto cambie porque es agotador", completó.