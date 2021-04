Hernán "El Loco" Montenegro tiene coronavirus

"Hernán "El Loco" Montenegro dio positivo en coronavirus", informó el periodista Pablo Montagna en sus redes sociales y explicó que el exbasquetbolista había sido convocado para participar en "PH, Podemos hablar" -el programa que conduce Andy Kusnetzoff- pero al enterarse de contagio, fue reemplazado por Nicolás Magaldi.

No es la primera vez que hay un caso de COVID-19 en "MasterChef Celebrity", ya que en la primera temporada del certamen se enfermaron El Polaco, Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui, quienes fueron reemplazados por Natalie Pérez, Christian Sancho y Dolli Yrigoyen, respectivamente.

Y en esta nueva edición, todo el equipo, desde los participantes hasta el jurado, debió permanecer aislado a raíz del contagio de Paula Chaves, quien había ido como invitada a las grabaciones a mediados de febrero y días más tarde se sometió a un hisopado que dio positivo.

Teniendo en cuenta lo que pasó anteriormente, lo más probable es que la producción del ciclo aisle a los participantes que hayan tenido contacto estrecho con Montenegro y le busquen a otra figura que cuide el lugar del exbasquetbolista, que días atrás, en una entrevista con Ulises Jaitt reveló que no está en sus planes vacunarse contra el coronavirus.

"No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás", manifestó. Y explicó por qué se muestra escéptico ante la pandemia: “Tengo gente amiga en todo el mundo, muchos de ellos médicos, profesionales, y no me comí de movida el tema. El COVID es un bicho que está hace un montón de años, que lamentablemente ha matado a mucha gente que estaba con las defensas bajas, como mañana me puede pasar a mí”.

Y concluyó: “Yo no tengo miedo a morirme amigo, entonces mirá si me voy a preocupar por el Covid. Yo no pico con esta, a mí no me vas a modificar la vida: yo respeto, hago lo que tengo que hacer, me pongo el barbijo, pum pum pum y hasta ahí llegó mi amor”. Por otra parte, "El Loco" se mostró feliz con su participación en el reality de cocina y aseguró que aunque no se imagina como ganador, espera que Alex Caniggia se lleve el gran premio.

"Me gustaría que gane mi hijo adoptivo, Alex Caniggia. Es un copado, y aparte talentoso. Alex es un divino, un pibe respetuoso, culto, viajado, y hace su personaje, que yo se que a mucha gente por ahí le cae medio mal. Yo le vengo diciendo que baje un cambio con esas pavadas, porque se hace odiar al pedo. Y es un amor él. Me adoptó como papá, y yo como hijo", declaró. (NA)