"El Loco" Montenegro desmintió que tenga coronavirus

El exbasquetbolista Hernán Montenegro desminitió hoy estar contagiado de coronavirus.

Lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter (@elocomontenegro) y en respuesta a una versión difundida hoy por el periodista de medios y espectáculos Pablo Montagna.

"Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+", dijo en sus primeras palabras El Loco, participante del reality de cocina MasterChef Argentina.

El periodista había informado que el bahiense fue positivo de COVID-19, al rechazar una invitación al programa "PH, podemos hablar" que se emite también por Telefé.

Esto fue lo que dijo El Loco:

Desmiento información de Pablo Montagna. No soy Covid+ . No asistí a la grabación de ph por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos . Gracias por estar!