Fútbol por todos lados y presencia local en Las Leonas, la agenda del sábado

Básquetbol

- Se jugará un encuentro por la Liga Nacional:

11.00, Instituto vs San Martín C

- Se presentará el equipo de Sergio Hernández por la 29ª fecha de la liga ACB española:

16.45, Gran Canaria vs Zaragoza

Fútbol

- Se completa la quinta fecha del torneo masculino de primera división en la Liga del Sur, con tres partidos:

16.00, Huracán vs Liniers

16.00, Libertad vs Bella Vista

16.00, Sporting vs San Francisco

- Con tres partido, concluye esta tarde la séptima fecha del torneo de primera de la Liga del Sur en la rama femenina:

16.00, Pacífico vs Villa Mitre

16.00, Petroquímicos vs Base Naval

16.00, Bella Vista vs Municipales

- La copa de la Liga Profesional sigue hoy con cinco compromisos:

14.00, Talleres vs Independiente

16.15, Gimnasia LP vs Lanús

16.15, Sarmiento J vs At. Tucumán

18.30, Boca vs Defensa y Justicia

21.00, Arsenal vs River

- Habrá seis partidos por la Primera Nacional:

15.30, Estudiantes BA vs Riestra

15.30, Barracas Central vs Almagro

16.00, At. Rafaela vs Defensores de Belgrano

16.30, Tigre vs Estudiantes RC

17.30, Agropecuario vs Dep. Maipú

19.00, Mitre SdE vs Belgrano

- Se jugarán cuatro partidos por la Premier League inglesa:

08.30, Chelsea vs West Bromwich

11.00, Leeds vs Sheffield

13.30, Leicester vs Manchester City

16.00, Arsenal vs Liverpool

- En España se disputará la final de la Copa del Rey pendiente de la temporada 2019-2020:

16.30, Athletic Bilbao vs Real Sociedad

- Mientras que por la Liga española se jugarán tres duelos:

09.00, Granada vs Villarreal

11.15, Real Madrid vs Eibar

13.30, Osasuna vs Getafe

- En Italia se disputará el grueso de la fecha, con diez partidos:

07.30, Milan vs Sampdoria

10.00, Atalanta vs Udinese

10.00, Benevento vs Parma

10.00, Cagliari vs Hellas Verona

10.00, Genoa vs Fiorentina (con Germán Pezzella)

10.00, Lazio vs Spezia

10.00, Napoli vs Crotone

10.00, Sassuolo vs Roma

13.00, Torino vs Juventus

15.45, Bologna (Rodrigo Palacio) vs Inter (Lautaro Martínez)

Hockey sobre césped

- Se presentan Las Leonas por la PRO League, en el CeNARD, con transmisión de ESPN y la presencia de la bahiense Valentina Costa Biondi y la montermoseña Bárbara Dichiara:

17.00, Argentina vs Alemania

- Mientras que por el mismo certamen también jugará la selección masculina, Los Leones:

14.30, Argentina vs Alemania