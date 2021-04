Suteba reclama que se garantice la conectividad y el retorno a las clases virtuales

La secretaria general del Suteba local, Ana Canullo, indicó que en este contexto de crisis sanitaria es fundamental retornar a las clases virtuales, aunque advirtió que muchos estudiantes tienen problemas de conectividad que no fueron resueltos y deben ser atendidos.

"Muchos se quedan afuera de las clases que son por Meet o Zoom", indicó Canullo, quien aseguró que la situación es similar a la del año pasado.

"No hubo cambios del año pasado a este [en materia de conectividad], dado que no hubo ningún aporte estatal de dispositivos ni de conectividad. Las familias que el año pasado no tenían, este año tampoco tienen porque la situación económica es la misma o peor", sostuvo.

Según los datos de Suteba de julio de 2020, solo el 35 % del alumnado cursaba con normalidad y el 47 % nunca había hecho las clases virtuales.

Ese relevamiento del cual participaron 229 docentes, quienes manifestaron que su trabajo se había multiplicado, indicó que el 61 % de los estudiantes tenía dificultad para desarrollar las tareas de forma virtual y un 22 % nunca las había presentado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ana Canullo, también docente de la secundaria N°2, indicó que en ese establecimiento "tenemos chicos que vienen con repitencias y abandonos escolares, y el año pasado no pudieron hacer nada porque la gran mayoría no tiene internet o tienen un dispositivo para toda la familia, por lo que no pueden sostener un trabajo virtual cotidiano".

"Para un posible regreso a la virtualidad estamos complicados, por eso venimos pidiendo que se resuelva el tema de la conectividad y dispositivos", sostuvo.

Desde el gremio vienen pidiendo hace tiempo por la suspensión de las clases presenciales por el aumento de contagios de COVID-19.

"En las escuelas hay contradicciones: por un lado las docentes saben que la presencialidad es necesaria, pero por el otro tenemos esta situación tremenda del alto índice de contagio y una presencialidad muy parcial porque todos los días hay que aislar alguna burbuja por el virus; así que vamos a seguir exigiendo conectividad para los chicos y docentes que necesiten", remarcó Canullo.

Por el momento, Bahía Blanca permanece en fase 3, con la continuidad de las clases presenciales. Aún no se sabe qué pasará después, aunque desde el Municipio manifestaron que esperan algunas restricciones después del 30 de abril, cuando venza el decreto presidencial y se anuncie su extensión. De todas formas, no se descarta en la ciudad una fase 2 "intermedia", con la continuidad de la actividad educativa presencial.

La Nueva. consultó sobre los datos de conectividad a las autoridades educativas de Bahía —a fin de determinar cuántos estudiantes pueden estudiar de forma virtual— pero no hay un registro con esa información. Hay aproximaciones, como la presunción de que uno de cada cuatro chicos tiene problemas graves de conectividad, pero sin profundizaciones estadísticas que permitan pensar en un mejor abordaje del asunto.