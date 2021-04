Como a los hinchas en los partidos, a ellos también se les cayó un lagrimón

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

En calle D’Orbigny la puerta de ingreso al estadio todavía estaba cerrada. Afuera un auto estacionado y un comensal que se adelantó a la reunión, porque desde hace años vive en Ingeniero White.

El célebre personaje es Manuel “Toscano” López, quien próximo a cumplir los 80 -lo acompañó su hija María de los Ángeles-, se emocionó recordando sus 12 años de trayectoria en la Primera de Bella Vista.

“Algunas buenas atajadas tuve acá”, dijo uno de los arqueros más destacados del fútbol bahiense, quien también brilló con la selección de la Liga del Sur.

El segundo en arribar fue otra gloria del club: Pablo Arriagada. Creativo volante, quien deleitó con su magia a la parcialidad gallega, y todavía despunta el vicio.

“Dejé la Liga Comercial para pasar a Interprofesional. Alguna bocha suelo meter, aunque no como en mi mejor época”, dijo el “Ciego”, categoría ’72, quien cumplirá 49 años el 28 de este mes.

“Pablito” giró la cabeza y lo vio llegar al “Gula”, el compinche de mil batallas desparramando talento.

Martín Aguirre luce impecable: “pasame algunos kilos, que yo me la banco”, tiró para arrancarle una sonrisa a Arriagada. En realidad, quiso decir: “pasame la pelota, porque la tenés atada…”.

Entre risas y anécdotas salieron a la luz momentos gloriosos, partidos increíbles y la mención especial para el querido “Rodri” Palacio.

El "Gula" y Rodrigo, dos jugadores que trascendieron y fueron parte de la historia de Bella Vista.



En eso, los hermanos Kaddour (Horacio y Roberto) arribaron en sociedad.

“A ver si salen a correr. Conmigo, el que no entrena no juega”, tiró “Chupete”, como buen DT.

Y fue el turno de “Baito” (Ricardo) Dervis, el especialista de los tiros libres.

“Horacio, ¿te acordás cuando me sacaste la barrera? Jugábamos con una pelota que era un globo. Obviamente la tiré a las nubes. Sos un hdp…”.

Baito aludió a un partido donde Horacio, dirigiendo a Huracán, instó a sus jugadores a no formar barrera ante un posible tiro libre cercano al área, algo que iba a desorientar al pateador, a quien conocía desde chico.

“Baito tenía como referencia la barrera. Y las perforaba. Un año fue goleador de la Liga. Estaba recaliente, pero yo negaba todo: ‘fue decisión de los jugadores, jajaja”, contó “Chupete”.

Al rato emergió la figura de Germán Carnota, un histórico que aún no anunció su retiro: “Vengo a entrenar, nada más (risas)”, soltó.

Y atrás, el grito del capitán, Carlos Mungo: “Vos tenés que estar siempre Germán, sos el alma del club”.

“A los chicos los veo seguido; incluso al ‘Negro’, pero a ‘Chupete’, ‘Toscano’..., y verlos bien me emociona. Cuando pase esta pandemia, el club tiene que ser un lugar de reencuentro, de referencia para los pibes”, afirmó Mungo (foto), ejemplo de perseverancia como jugador y técnico.

Y si de formador hablamos, la llegada de Ernesto Ancán, el padre de la criatura, fue muy celebrada.

“Nos tuvo de chiquitos. Los grupos que arma el Negro perduran; son de buena gente”, añadió Carnota.

“Es un gran halago, pero el mérito es de ellos, porque siempre se esmeraron por los colores de Bella Vista.

“Yo soy del año de la revolución libertadora (risas)”, tiró el nacido el 7 de abril del ’55 (cumplió 66 años).

El más “Chiquito” se hizo rogar y se tuvo que bancar la chanza del capitán.

“El ‘Pitu’ es de Pacífico. No sé qué hace acá”, remarcó Mungo.

“Me aprecian, aunque me tocaba hacer el trabajo sucio, raspar y recuperar”, señaló Néstor Fabián Vogel, un “5” de gran corazón.

Ya en la cancha, mientras el fotógrafo Pablo Presti, otro gallego de ley, preparaba el decorado, la discusión pasaba por esconderse detrás del compañero –como cuando había que marcar a un rival- para disimular algunos kilitos de más.

“Qué astuto sos ‘Ciego’. Te tapás con una camiseta. Parecés un defensor escondido”, tiró Mungo.

“Y vos no te quedás atrás. Pensar que eras un recio zaguero que le pegaba a lo que se asomaba, jajaja. Era pelota o jugador”, devolvió Arriagada.

El “Gula” y el “Ciego” siguieron tirando paredes.

“Qué verdes estuvimos contra Deportivo Coreano. Si la gente entraba a la cancha ese partido era nuestro. Pero gracias a eso me deleité con uno de los mejores goles tuyos, amigo”, le dijo Martín, en referencia al tiro libre de Arriagada en Centenario, por la Promoción para ascender al Argentino B.

“Casi nos matan a todos. Nos salvó la hinchada, que fue en gran número y rompió el alambrado. No salíamos de esa cancha...”, aportó Arriagada.

Arriba, el triunfo como local ante Centenario (2-0). Abajo, la revancha y el caótico final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Cuando pusieron el foco en el pasado, en célebres nombres, "Toscano" se lució: “Compartí vestuario con Salvador Pérez, Alberto Hermosa, Oscar Gullace, Carlos Lamonega, Eugenio Scipio, Alberto Priore, Juan Carlos Pérez, Cesáreo Sánchez, Ernesto Del Valle Corvalán, Antonio Paredes Félix, Ángel y Jorge Recio, Raúl Martín, Carlos San Martín y Eduardo Duca, Hugo López, Ricardo Koth, Héctor Del Punta, Jesús Heras y Raúl D’Agostino”.

El predio de Fortaleza Protectora y avenida Pringles, donde juegan los menores.

Otros hicieron el foco en el predio de Fortaleza Protectora y avenida Pringles, en la sede de calle Rincón y el sentimiento de antiguas reuniones, las tribunas llenas y la recordada voz del “Toto” Visconti, creador del himno a Bella Vista.

Emilia Dervis, hija de "Baito", la actual presidenta del club Bella Vista.

Y una mención para las bochas y el ciclismo, en la figura de Roberto Kaddour.

“Pedaleando era imposible igualar su ritmo”, señaló Horacio, su hermano, quien también fue jugador y dirigente.

“Tuve la suerte de jugar en una cuarta especial con el ‘Coco’ Basile. Después me lesioné la rodilla y dejé el fútbol”, dijo Roberto.

“Hicimos mucho por el club, con obras incluidas. Revocamos las paredes y arreglamos el techo de las canchas de bochas, y construimos una tribuna con un altillo. Se compraron dos vaquillonas y organizamos una fiesta para solventar los gastos", apuntó "Chupete".

La colaboración de los jugadores, en ese momento, pasaba también por juntar piedritas en la antigua cancha de tierra, recomponer el tejido, limpiar y hasta pintar.

“En el '66 fuimos con Bella Vista a jugar un partido con Unión de Pigüé. Cuando estábamos saliendo a la cancha me dejaron solo, no lo sabía. En eso me doy vuelta y veo un chivo que me encara. ¡Mamita…!, no me daban las patas, nunca corrí tan rápido, jajaja. Esa fue otra orden de ‘Chupete’, que ya sabía que el chivo era la mascota del club. Se mataban de risa…”, contó “Toscano” López.

Manuel "Toscano" López en una de sus tradicionales voladas para evitar el gol.

“¿Mi mejor atajada? Contra Villa Mitre, un bombazo de afuera del área al ángulo del ‘Bocha’ Alonso. De esas imposibles”, recordó.

“Que lindos recuerdos. En el entretiempo venían los hinchas de Comercial a comer choripán a la cantina quee staba ubicada atrás de la tribuna. Hoy no se pude hacer, una lástima…”, se lamentó “Toscano”, quien tuvo la suerte de ver a su hijo –Ariel “El Rifle” López- vistiendo los mismos colores.

En eso, “Baito” aportó una anécdota en la vieja cancha de tierra.

“Un penal contra Villa Mitre, atajaba el ‘Titi’ Santanfessa. Tomé carrera, pero la pelota se movió y salió un piff a las manos del arquero. Le reclamé al juez, que era de Buenos Aires, pero no me dio bola. No se dio cuenta de lo que pasó y, encima, yo soy de pegarle fuerte y bien a la pelota. ¿Cómo reaccioné? Lo quería matar al vivo de Daniel Capelletti, quien empezó a tirar piedritas desde afuera y tuvo tanta fortuna que le dio al balón justo cuando iba a patear. Tenía una bronca”, aseguró.

Entre los momentos felices, Mungo recordó el campeonato del 2000, en cancha de Olimpo, al que describió como “algo soñado”, luego de 39 años de espera.

“La cancha repleta, el rival era Sporting, que tenía un gran equipo. Éramos amigos, un equipo formado en Bella Vista. Como entrenador también viví situaciones únicas. De los tres títulos, los dos contra Tiro fueron increíbles”, aseveró.

A la hora de la despedida, las emociones quedaron marcadas en cada rostro. Por un ratito se volvieron a escuchar los cánticos de los hinchas, los goles gritados y festejados con el alma.

La cancha volvió a quedar en silencio; al menos hasta un nuevo reencuentro.

Lucas Machain, el “Boli” Fernando Priore, Juan Pablo Elizondo, Juan Manuel Stefanof, Juan Pablo Ancán, Leandro Iribarren, Fernando Lucas, y varios más, también son parte de los gratos recuerdos de la historia gallega.

Perlitas albiveres

-Siete títulos. Bella Vista fue campeón de Primera división en la Liga del Sur en los años 1957, 1960, 1961, 2000, 2008, 2010 y 2016 (Apertura).

El equipo campeón de la temporada 2000.

-Ascensos. La escuadra albiverde también logró igual cantidad de ascenso en la Segunda división liguista. Ganó los torneos de 1925, 1945, 1970, 1979, 1981, 1992 y 1997.

-Histórico. En el año 2006 consiguió la plaza permanente en el Argentino B al derrotar en la serie de Promoción a Centenario de Neuquén. Ganó 2-0 como local y perdió 2-1 como visitante. Tras la serie de grupos, en el Argentino C eliminó a Ferro de General Alvear, All Boys de Santa Rosa, Independiente de Tandil y Villa Iris de Neuquén. Perdió en la final con Deportivo Coreano de Lobos, pero obtuvo derecho a la chance extra frente a Centenario.

-A nivel nacional. Bella Vista jugó el Argentino “B” 2001-2002, el Torneo del Interior 2005, el Argentino C 2005-2006 y desde 2006 en forma ininterrupida hasta 2021 en el Argentino B, Federal B y Torneo regional Amateur. También participó en cinco ediciones de la Copa Argentina.

Ángel Martinez, Juan Enrique Gutiérrez, Lautaro González Tourn y Lucas Machain.

-De Selección. Alfio Basile (también director técnico albiceleste), Jorge “Laucha” Recio y Rodrigo Palacio surgieron en la cantera de Bella Vista y llegaron a vestir la casaca del seleccionado argentino. Palacio, además, disputó los mundiales de Alemania, en 2006, y Brasil, en 2014.

Alfio "Coco" Basile delante de la escuela de su infancia en el barrio Bella Vista (1968).

-El goleador. Cesáreo Sánchez es el máximo artillero de la historia bellavistense con 197 goles. Detrás se ubican Pablo Arriagada, con 118, y Rubén Bourras, con 115.

Cesáreo Sánchez y "Plumita" López, en las divisiones menores del albiverde.

-Presencias. Néstor Fabián Vogel es el jugador que más veces defendió la camiseta albiverde. Lo hizo en 505 partidos. Luego aparecen Germán Carnota, con 471, y Fernando Priore, con 446.

Germán Carnota, uno de los jugadores con más participaciones.

-El arquero Manuel “Toscano” López (ver foto), el mediocampista Jorge “Laucha” Recio y el delantero Ricardo Koth formaron parte del plantel de la Liga del Sur que se consagró en la Copa Doctor Adrián Beccar Varela, en 1961. Manuel jugó ininterrumpidamente en el combinado liguista entre 1960 y 1968. En ese lapso atajó en 32 partidos.

-López y Recio jugaron 1 partido de la triunfal campaña y Koth, 2. El “Ruso” marcó el segundo gol en la victoria por 2-1 sobre Santiago del Estero, el 15 de octubre de 1961.