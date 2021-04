Djokovic fue sorprendido y quedó eliminado de Montecarlo, donde Nadal sigue arrasando

Golpe de escena en el Principado de Montecarlo (Mónaco), donde el británico Daniel Evans (33º) dio la sorpresa y eliminó al Nº1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, en los octavos de final del primer Masters 1000 de la temporada, con disputa en polvo de ladrillo.

"Nole" perdió su invicto de 2021 tras caer por 6-4 y 7-5, luego de dos horas y ocho minutos de partido, ante el jugador inglés, de apenas cinco triunfos en dicha superficie, quien es entrenado por el argentino Sebastián Prieto, exentrenador de Juan Martín Del Potro y Juan Ignacio Londero, entre otros.

DAN-TASTIC 🙌 Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1! #RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM

Por su parte, el español Rafael Nadal, 11 veces campeón del Masters 1000 de Montecarlo, se instaló en cuartos sin problemas, tras vapulear al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-1 y 6-1, 14º preclasificado, en menos de una hora de partido.

Nadal, tercero en el ranking mundial de la ATP, completó en apenas 57 minutos su monólogo ante el búlgaro Dimitrov (17), demostró que sigue siendo el mejor de todos sobre polvo de ladrillo y espera mañana en cuartos de final al ruso Andrey Rublev (8) o al español Roberto Bautista Agut (11).

Done in an hour 😳@RafaelNadal storms into the Monte-Carlo quarter-finals for the 16th consecutive time - beating Dimitrov 6-1 6-1#RolexMCMasters pic.twitter.com/lA3B0CbFHg