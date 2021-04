Capacitarán a policías en manejo y conservación de patrulleros

“¿Viste cómo están los patrulleros? Circulan todo el día, responden a los llamados al 911, se los usa para patrullaje preventivo y trasladan detenidos a las sedes judiciales. El recurso debe ser cuidado”.

Así, Gonzalo García, director provincial de Formación del Ministerio de Seguridad bonaerense, se refirió a las malas condiciones de móviles policiales en el ámbito provincial, problemática de la que nuestra ciudad no está exenta y motivó la capacitación en manejo y mantenimiento de patrulleros.

El curso, que a corto plazo se dictará en Bahía Blanca, estará dirigido a efectivos del Comando de Patrulla, dependencia que tiene a su cargo la flota vehicular de la fuerza y que está -según el informe publicado ayer por La Nueva.- a la espera de una necesaria renovación.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Sergio Berni, prevé como etapa final la creación de la Escuela de Manejo y Mantenimiento de Vehículos, que ya funciona en otras localidades de la provincia.

En poco tiempo instructores del Gran Buenos Aires llegarán a Bahía para brindar entrenamiento en conducción y conservación de los rodados oficiales, de manera paralela a la capacitación en la materia que los cadetes reciben durante los 9 meses de formación básica en la sede local de la Escuela de Policía Juan Vucetich.

Al respecto, García resaltó la necesidad de que los choferes de patrulleros cuenten con una licencia de conducir “específica” para tal función, emitida por el citado organismo y la secretaría de Transporte provincial.

“Nuestra idea es que en las principales ciudades fuera del conurbano, como Bahía Blanca, por lo menos se realice un curso anual de manejo y mantenimiento de vehículos”, precisó García.

“La Escuela de Manejo por ahora no funciona en Bahía porque el año pasado no se pudo hacer nada a raíz de la pandemia; no queríamos aglomerar gente. Ahora, por medio de los protocolos, estamos empezando con el conurbano”, agregó.

“Pero seguramente va a funcionar en Bahía y es muy posible que se utilicen las pistas de alguna de las bases militares para hacer los entrenamientos”, continuó diciendo el entrevistado.

El centro de enseñanza tiene como objetivo la capacitación de los CP en términos de “mecánica ligera, conocimiento de los vehículos y operaciones policiales con patrulleros”.

“A los policías les enseñamos a cubrirse, parapetarse y proteger sus vidas en situaciones en las que tienen un incidente con el móvil, como un enfrentamiento o una persecución”, detalló.

“En la provincia siempre se dotó de móviles (a la Policía) sin capacitar a quienes los manejan. Hay personal que estuvo 10 o 15 años arriba de un patrullero y tenía un montón de vicios para conducir”, agregó.



Formación “adecuada”

El ministerio creó la Escuela de Manejo a los efectos de que los oficiales de policía que conducen una patrulla reciban la capacitación “adecuada”, luego de cada compra de vehículos. “Históricamente en esta Policía nunca se hizo algo así”, destacó la fuente.

“Actualmente estamos desarrollando un curso de formación de capacitadores a nivel provincial destinado a los Comandos de Patrulla de las ciudades y los Rurales, para el manejo y operación de logística pesada, es decir camiones, micros y unidades de traslado de personal, combustible e incluso traslado de detenidos”, añadió.

Los agentes al mando de estos rodados dispondrán de una “certificación provincial”.

Este mismo requisito se les solicitará a los alumnos de la Escuela de Manejo creada en 2020 por Berni mediante la resolución 341, que depende de la Superintendencia de Institutos de Formación Policial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar



El vocero también habló de la implementación de una “estrategia integrada” por parte de la cartera de Seguridad.

“La idea es tener una estrategia de capacitación del personal y creación de talleres mecánicos en cada departamental de Seguridad para que haya un seguimiento de las flotas de patrulleros. En su momento se avanzará además a los Comandos Rurales, porque la provincia es muy vasta y heterogénea”, señaló García.

“Los vehículos se compran con la garantía oficial, pero después hay que hacer un mantenimiento que históricamente no se hizo. Un patrullero no es un coche común porque consume mucha batería, lo que impacta en el motor”.

“Es importantísimo que el personal policial que circula a bordo de los móviles sepa todo esto, y que se lo capacite para que al menos tenga algunas nociones sobre mecánica ligera”, finalizó García.

Recambio de flota



Prioridad. Para el ministro Berni, el recambio de la flota de móviles policiales es prioridad y se concretará a medida que los municipios y la Provincia adquieran vehículos para luego cederlos en comodato a la institución policial.



Dificultades. “En 2020, durante 3 meses, no hubo producción de vehículos en Argentina y por la pandemia tampoco fue posible comprarlos en el exterior”, dijo García sobre los inconvenientes para renovar la dotación de patrulleros.



Reorganización. “Sobre el esquema de reacción ante llamados al 911 funciona el Comando de Patrulla, que es la estructura de los móviles. En ese sentido estamos reorganizando un sistema conforme a las diversas realidades del territorio bonaerense”, remarcó el funcionario.