Olimpo dio todas las ventajas posibles y Cipolletti se lo agradeció con un 3-0 lapidario

Olimpo arrancó con los decibeles futbolísticos a muy bajo volumen, mentalmente no está en sintonía con la categoría y no fue ninguna sorpresa que Cipolletti le gane 3-0 en el inicio del torneo Federal A 2021.

En esta divisional, la que todos ya conocemos, es muy común la contracción a la marca, no darle espacios ni respiro al rival y jugar al límite de lo que permite el reglamento, aunque en el mundo aurinegro esa asignatura no es tan relevante ni sobresale –al menos un poquito-- de las demás características colectivas.

La idea de ser protagonista, un 4-1-3-2 directo y sin escalas y un Guille endemoniado por derecha fueron la carta de presentación de un dueño de casa que salió (en una cancha con el césped alto) a comerse crudo a su adversario.

Dos disparos en los postes entre los 4 y los 5 minutos y un rechazo de Damián Jara en la línea del arco fueron los avisos de un equipo elástico, con rápida transición de defensa a ataque y que lastimó seguido con pelotazos a espaldas de los laterales contrarios.

“Un buen equipo debe tener la misma agresividad y solvencia a la hora de atacar y de defender, se debe pensar de la misma manera con y sin el balón ”, inmortalizó alguna vez el máximo ídolo holandés Johan Cruyff.

Olimpo permitió que el rival proponga y disponga, sobre todo cuando perdía la pelota y los que retrocedían veían como se mezclaban las camisetas blancas y negras de un lado a otro. En el primer gol, Perotti permitió que Pettinoreli saque el centro al área, nadie bajó con Maxi López, quien entrando por el segundo palo, muy solo, la metió al medio para otro mediocampista que llegaba sin nadie que lo persiguiera: Lucas Mellado.

Uno, dos, tres y algún otro error táctico más hubo en el 1-0 de Cipolletti. Pero bueno, a esa altura, cuando había pasado poco más de un cuarto de hora, uno pensaba: “es el primer partido, puede pasar; Olimpo está mejor”.

Estaba…

Aún con ventajas, con espacios y con la posibilidad de tocar y hacer rotar el útil sin presiones, el de Bahía equivocó los caminos, los largos y los cortos. Intentó hacer la más difícil cuando la más simple era lo esencial a sus ojos.

A los 5 minutos del complemento, la doble amarilla y la roja a Pettinoreli (el árbitro Franco Morón entendió que se tiró en el área, cuando en realidad fue tocado abajo por el arquero Lucas Alvarez en un claro penal) fue otro llamado para el hada madrina olimpiense. “Ahora sí”, pensaron todos los que hicieron fuerza por el local en el Carminatti.

Pero no…

Once contra diez o 10 contra 11, lo mismo. No hubo diferencias. Trecco bajó a volantear, Cipo se paró con un 4-4-1 y de contra lastimó a un oponente sin sorpresa, reiterativo en ofensiva y muy light a la hora de meter y hablar.

Ese otro partido lo ganó el rionegrino, que en todo momento se pasó de la raya en el roce y en la pierna fuerte cada vez que cortó con faltas sistemáticas. Fue un despropósito que se vaya de nuestra ciudad con solo dos amonestados, pero si le tengo que decir que vi, o que sentí en el segundo tiempo, debo ser claro: “dio la impresión de que el local era Cipolletti”.

Olimpo cambió al 4-1-2-3, después al 3-1-3-3, pero Guille se pinchó y nadie tomó la batuta de tres cuartos hacia adelante. Entonces empezaron las dudas: ¿centro al área o pase profundo?. Mientras se debatía entre una y otra, Cipolletti le partía el alma con el segundo (Mellado de rebote) y el tercer gol (mal cálculo del arquerito Alvarez, manotazo corto y pelota servida para que defina el ex Villa Mitre Maxi López).

Con todo respeto: antes del juego vistoso, Olimpo tiene que forjar el carácter. Nadie apuró al referí para que muestre más tarjetas, en las contras no hubo un corte con foul sistemático y le convirtieron tres goles dentro del área chica. ¿Qué más quiere que le diga?

La síntesis

Olimpo (4-1-3-2) 0

L. Alvarez 4

López Alba 5

Herrera (c) 4

Ferreyra 6

Perotti 5

Ham 5

Mendoza 4

Silva 4

Soda 5

Guille 7

Virreyra 6

DT: Carlos Mayor

Cipolletti (4-4-2) 3

Crespo 5

Magnago 7

D. Jara 6

Berra (c) 7

Wagner 6

Pettinoreli 5

Meza 5

MELLADO 8

M. López 7

Trecco 5

J.P. Zárate 6

DT: G. Raggio

PT. Gol de Mellado (C), a los 18m.

ST. Goles de Mellado (C), a los 12 y M. López (C), a los 39m. A los 5m. fue expulsado Pettinoreli (C).

Cambios. 56m. Amarilla (5) por Mendoza y Ledesma (4) por Soda y 66m. Seimandi (4) por Perotti, en Olimpo; 64m. Carrera (6) por Trecco, 78m. E. Avila por Magnago y 87m. J. Sánchez por J.P. Zárate y D. García por M. López, en Cipolletti.

Amonestados. Virreyra (3m.), Guille (40m.) y Silva (72m.), en Olimpo; Berra (23m.) y Pettinoreli (44 y 50m.), en Cipolletti.

Arbitro. Franco Morón (5).

Cancha. Olimpo (7).