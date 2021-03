Alberto Fernández confirmó que Losardo le pidió "dejar el cargo" de ministra de Justicia

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El presidente Alberto Fernández confirmó hoy que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le pidió la semana pasada "dejar el cargo", por lo que anticipó que deberá encontrar un "reemplazante" para ese puesto.



"Me ha planteado la semana pasada, y ya lo venía planteando de antes, su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud", reseñó Fernández en una entrevista con C5N, en la que ratificó que, de todos modos, quiere que Losardo "siga trabajando" en el equipo de gobierno.



Fernández sostuvo que Losardo es "una persona que está agobiada" porque "no viene de la política" y señaló que el "colmo" fue que el fiscal Carlos Stornelli dijera en los últimos días que la funcionaria "lo llamó para solidarizarse, y ella ni lo conoce".



"Verse envuelta en semejantes cosas es algo que, para alguien que no viene de la política, es desgastante", planteó el mandatario, quien recordó que tiene "40 años de vida profesional" junto a Losardo.



Sobre los posibles reemplazantes. Fernández indicó que "salieron los nombres" de los diputados oficialistas Martín Soria y Ramiro Gutiérrez, de quienes dijo que son "personas prestigiosas".



"Pero tenemos que ver cómo resolverlo. Como corresponde, a todos los salpican antes de empezar a hablar", añadió, en alusión a críticas y rumores sobre las figuras que se barajan para conducir esa cartera.



Tras anticipar que en "estos días" se resolverá el nombre de la o el sucesor de Losardo, el Presidente aseguró que no tiene "ninguna urgencia" en que la funcionaria deje el cargo.



En sus críticas a la Justicia, el mandatario sostuvo además que, al asumir su mandato, "esperaba" que muchos jueces quisieran "revisar" el accionar desplegado por el Poder Judicial durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri, "como acaba de hacer Brasil", en referencia a la anulación de las condenas contra el exmandatario de ese país Luiz Inacio "Lula" Da Silva.



"Si hubo un tiempo opaco en la Justicia, vamos a terminarlo", aseguró.





Asimismo, afirmó que no toma como una "amenaza" los dichos de Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el mandatario cuando dejara el cargo, debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".



Fernández sostuvo, además, que "confía" en que la Cámara de Diputados avanzará con la puesta en marcha de la Comisión Bicameral que tiene como objetivo analizar el funcionamiento del Poder Judicial.



También consideró que el juez Gustavo Hornos "debe explicar" los motivos de sus reuniones con Macri cuando el expresidente ejercía el poder.



"No soy quien pone y saca jueces, pero es una cosa que supera todo lo imaginable", dijo Fernández y añadió: "No me asusta que los poderes hablen, que un juez hable con alguien del Poder Ejecutivo o el Congreso, pero es muy sintomático esto, y la explicación que da es que era amigo personal del entonces presidente".