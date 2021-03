Qué dicen las DDJJ y cuántos funcionarios se vacunaron en el gabinete de Gay

Sobre el escritorio del presidente del Concejo Deliberante hay tres carpetas: una tiene las 88 declaraciones juradas de todos los funcionarios del gabinete de Héctor Gay, otra poco menos de 20 de legisladores y concejales de Juntos por el Cambio y una tercera, que por ahora está vacía, espera las de integrantes del Frente de Todos (que se podría llenar en las próximas horas).

Tras el escándalo del "Vacunatorio VIP" que funcionaba en el Ministerio de Salud de la Nación, desde el oficialismo local presentaron una iniciativa para que todos los políticos bahienses den a conocer si recibieron alguna vacuna contra el coronavirus y si lo hicieron por las vías legales. La iniciativa pretende que concejales y todo funcionario con cargo nacional o provincial blanquee si se inmunizó contra el COVID-19 o no.

Pese a que el proyecto todavía no se trató en el legislativo, durante el acto de apertura de sesiones ordinarias, el intendente Héctor Gay llevó una carpeta con las declaraciones de sus funcionarios y pidió ante los concejales opositores que haya transparencia en el tema. En el listado, al que tuvo acceso "La Nueva", se da a conocer quiénes son los vacunados de su equipo y quiénes no.

Entre los ya vacunados figura la senadora provincial Nidia Moirano, quien fue inmunizada con la primera dosis de Sputnik V por estar a cargo de una residencia para ancianos, el epidemiólogo Ezequiel Jouglard, que se desempeña como subsecretario comunal de Atención Integral de la Salud, y Antonio Sica, un médico pediatra que se encuentra a cargo de la Dirección de Programas de Salud. Todos contaron que lo hicieron a través de las vías oficiales y debido a sus tareas.El secretario de Salud Pablo Acrogliano todavía no se vacunó.

"En el caso del Frente de Todos ni de funcionarios nacionales, provinciales ni concejales hemos recibido nada. Queremos que, en virtud del famoso Vacunagate, que en Bahía quede claro que no hubo vacunados vip y que cada uno de los inoculados tenga razones que justifiquen haber recibido esas dosis", dijo el presidente del Concejo, Fernando Compagnoni (Juntos por el Cambio).

"La transparencia genera credibilidad y confianza porque hay mucha gente que hace un año está encerrada en sus casas a pedido de las autoridades. Se puede hacer un gran daño a la sociedad si no transparentamos y aseguramos que nadie se salte la fila, porque de otra manera es violentar los derechos de las personas de a pie que están esperando la vacuna para poder volver a tener una vida normal", agregó.

El Frente de Todos evalúa dar respuesta

Si bien por el momento no se realizaron manifestaciones sobre la idea de presentar declaraciones juradas, desde el justicialismo están convencidos de que Juntos por el Cambio sobreactúa con el tema. Sin embargo, ayer realizaron una reunión de bloque en la cual expusieron las diferentes posturas en cuanto a presentar las declaraciones juradas o no hacerlo, aunque hasta última hora no habían llegado a definirse.

"No hay nada que ocultar: de hecho 2 de los 11 concejales ya contaron que se vacunaron y el resto, la mayoría, se encuentra inscripto a través de las vías oficiales esperando su turno", dijeron.

Esta semana las concejalas Gisela Ghigliani y Paula Echeverría le explicaron a este diario que se aplicaron la vacuna y que ambas lo hicieron en su condición de médicas, luego de anotarse en la app Vacunate del gobierno bonaerense.