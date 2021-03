Llegan al cubil las ligas comunitarias

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Ya pasaron algunas semanas desde los anuncios de la Razer ProLeague de League Of Legends y ViewSonic ProLeague de Counter Strike: Global Offensive. La comunidad de Bahía Blanca y la región respondió de manera fantástica la convocatoria y podemos asegurar que va a ser un éxito. Pero LoL y CS:GO no son las únicas disciplinas que tendrán su propia competencia este año, sino que se sumarán a los ya clásicos torneos de Rocket League, Clash Royale, Pokemon GO, Hearthstone, FIFA 21,etc.

Pero...¿Hay nuevas incorporaciones?

La respuesta es si, la lista de juegos que tendrán su propio evento es aún mayor a la del 2020. Entre algunos de los títulos que se van a estar sumando podemos encontrar a Valorant, Fortnite y Free Fire, entre otros. Creemos que estas disciplinas representan un pilar fundamental en el ámbito gamer actual y que poseen una variedad de publico y de jugadores mas que interesante para poder plantear proyectos a mediano y largo plazo. El caso de Free Fire es por ahí el que más entusiasmados nos tiene ya que gracias a los Juegos Bonaerenses 2020 pudimos ver todo el potencial que tenia para ofrecernos como un deporte electrónico desde dispositivo móvil, con todas las ventajas que esto conlleva para los jugadores.

¿Qué son las ligas comunitarias?

Las ligas comunitarias representan un pilar fundamental dentro de la organización de eventos de El Cubil Del Mal. Son torneos abiertos los cuales se jugarán en paralelo a nuestras ProLeague y tendrán como finalidad poder ofrecer un ambiente de desarrollo competitivo a toda la comunidad que quiera formar parte de la misma. Mientras dispongan de una conexión a internet y el dispositivo requerido para correr su juego, ya están en condiciones de poder participar de las mismas.

Desde El Cubil Del Mal queremos invitarlos a que estén alerta a nuestras redes sociales para enterarse de nuestros próximos eventos, y que se sientan libres de sugerirnos cualquier idea y proyecto que tengan.