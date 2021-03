"Hace tres semanas que no recibimos vacunas ni el Municipal ni el Penna"

Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal de Agudos “Leónidas Lucero”, contó esta mañana que "hace tres semanas que no recibimos vacunas ni nosotros ni el Penna".

"En el Municipal estamos en un 85 % del personal vacunado, casi todos con las dos dosis. El número restante está en el grupo que por ahora no quiere vacunarse, es una cantidad similar al promedio del país y no me preocupa", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, Carestía contó que la actual situación de los hospitales no es problemática, pero temen por la llegada de la segunda ola de casos de coronavirus.

"Estamos más o menos, no es una situación compleja; pero se va a complejizar. Va a haber mayor número de contagios en un mes o mes y medio", señaló.

Además, mencionó qué temas hablaron junto al intendente Héctor Gay, el último martes.

"Gay nos convocó para retomar las reuniones que veníamos haciendo semanalmente en virtud de la probable nueva ola de contagios. Nos encuentra mucho mejor preparados que cuando comenzó la pandemia, porque un año de experiencia nos sirvió para equiparnos", relató.

"Estamos peor en lo que hace a las restricciones a la gente —continuó—, hay una especie de despreocupación y esto es peligroso porque ante una nueva oleada puede significar que haya alto número de contagiados y eso resiente el sistema de salud".

"Se habló de hacer testeos, del mejoramiento de las unidades de internación UCMA, de la vacunación, de la articulación entre hospitales, de la crisis del sector privado y de la necesidad de crecer en la atención ambulatoria de los pacientes con COVID-19", completó Carestía.

A propósito, en Bahía Blanca se llevan colocadas 22.577 dosis de las distintas vacunas contra el coronavirus. El dato surge del informe diario que brinda el gobierno de la Provincia. Vale destacar que, del total, 4.215 personas completaron el esquema; es decir, ya recibieron las dos dosis.