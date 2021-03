Álvarez Porte: "El radicalismo se está extendiendo y ha recuperado la autoestima"

Emiliano Álvarez Porte, actual titular de la UCR bahiense, señaló esta mañana que "el partido se está extendiendo, ha recuperado la autoestima y ha vuelto a tener una personalidad fuerte", luego de las elecciones internas celebradas ayer.

Allí, la lista "Adelante Buenos Aires", que encabezó junto a Silvina Cabirón, se impuso con el 50 % de los votos.

"Estamos muy contentos con la participación, se ha movilizado el partido en un contexto bastante difícil, y con que la mitad haya confiado en nuestra lista", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, el dirigente sostuvo que "el 50 % de los afiliados de Bahía Blanca nos ha apoyado, eso es un empujón muy fuerte para continuar, es una forma de ratificar un poco el rumbo que hemos tomado. Estamos muy agradecidos y muy comprometidos para continuar trabajando".

Asimismo, aclaró que podría continuar en el cargo más allá de que la carta orgánica indica que quien se presenta para una reelección —el caso de Álvarez Porte— necesita reunir al menos el 55 % de los votos para acceder nuevamente a la presidencia.

"Es una decisión que le corresponde a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. La Junta promulga quién es el nuevo presidente y vamos a esperar ese pronunciamiento. Pero ya ha ocurrido otras veces en el partido y cuando es tanta la diferencia en general no sucede eso", mencionó.

En ese sentido, el dirigente contó que "el proyecto no es personal, es colectivo".

"Si se tratara de proyectos personales por ahí sería más fácil no ser presidente y ser candidato a algo, que en definitiva a veces los presidentes no lo son. Pero no es ese el proyecto, sino el del fortalecimiento del partido", relató.

"Hay un mensaje del afiliado y tiene que ver en cómo ha expresado su voto. Nosotros queríamos sostener el crecimiento que venía teniendo el partido y ese rumbo ha sido ratificado. Puede haber voces que piensen distinto, pero el radicalismo debe empezar a pensar en ser el verdadero protagonista y quien lidere la coalición de cara al futuro. Para eso hay que prepararse, no alcanza con una elección interna", continuó Álvarez Porte.

"Uno de cada dos nos dijo que está bien lo que estamos haciendo. Pero independientemente de quién encabece el proceso, lo importante es que el partido recupere la unidad estratégica de cara al futuro; si está dividido no tiene futuro", expresó.

En segundo lugar quedaron Patricia Piersigilli y Rodrigo Zeballos Bilbao, con aproximadamente el 35 %. Mientras que Gabriela De Nápoli y Aníbal Roig lograron el 15 % restante.

"Todos me han saludado y me han felicitado. Las internas tienen estas cosas, pero ya está. Ha sido bastante la diferencia y lo han entendido. También le agradezco la participación a quienes no nos han votado. Convocaremos a todos los afiliados para que se sientan partícipes del proceso que se viene porque el partido representa a todos", sostuvo.

Por otra parte, hizo referencia a las elecciones a nivel provincial, con la disputa entre el diputado provincial de Juntos por el Cambio Maximiliano Abad y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

"Seguramente sea ahora un momento de debate. El radicalismo volvió a tener dos sectores fuertes y esto es positivo, la competencia interna es sana. Todos queremos que la UCR sea protagonista de los tiempos que se vienen. Ya dimos el primer paso para lograrlo, debemos continuar en esta senda", completó.