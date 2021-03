Crisis del agua: "Aún no pudimos recibir el listado de las obras"

La concejal oficialista María Laura Biondini sostuvo esta tarde en diálogo con el programa Noticias en compañía, que se transmite por LU2, que aún no pudieron recibir el informe sobre el listado de las obras para combatir la crisis del agua en Bahía Blanca.

"Hay que lograr que se hagan las obras y que no llegue el verano con los mismo problemas", sostuvo y agregó que "si bien se pusieron lograr algunos avances sobre todo en lo que tuvo que ver con la contingencia del verano, donde más sufrieron los vecinos, nos preocupa tener información de primera mano de Provincia y ABSA local para ver qué obras van a hacer y cuándo van a comenzar a realizarlas".

Biondini sostuvo que "hay barrios que al día de hoy aún tienen falta de agua, ya sea por falta de presión o calidad".

"Mañana la Mesa de Gestión del Agua se reunirá en el Concejo Deliberante para seguir el tema. Seguramente no estará solucionado todo el problema, aunque hay que hacer las obras mínimas", dijo.

"Al día no hemos logrado que nos entreguen un listado de las obras peticionadas a la provincia por parte de ABSA. Mañana tendrán que pasarnos esa información y también el informe de la Autoridad del Agua sobre los surgentes y la utilización de los mismos, porque son muchos los ciudadanos que utilizan ese agua", añadió.

Sobre las obras a corto plazo, señaló que "es fundamental el recambio de cañerías, la creación de una cisterna en la planta Patagonia para reservar y almacenar agua, ya que quedó obsoleta, tras más de 50 años de utilidad. Además, hay que pensar qué sucede si hay una crisis como la del 2009 y el dique se seca. Esa es una variable que se estudia y en Provincia nos dijeron que está en agenda este tema".

Además, se refirió al cobro a los usuarios y mostró su disconformidad con los descuentos realizados desde el Ministerio.

"Se sabe que los problemas comenzaron en octubre y no en enero. Se lo planteamos al subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia, Guillermo Jelinski, quien que no tenía una información total sobre este tema y se comprometió a tratar el reclamo. Esperamos una respuesta de la Autoridad del Agua para la reunión de mañana", expresó.

Por otra parte, sobre el proyecto de "Tolerancia Cero" que ya ingresó en el Consejo Deliberante y mañana lo hará en el tratamiento de las comisiones, Biondini recordó que "no sería de Tolerancia Cero porque hay que ser muy responsables en los límites legales que está establecidos tanto por Ley Nacional como por Ley Provincial. Lo que queremos hacer a través de ese proyecto es ver la posibilidad de aplicar una sanción, que no es de multa porque no podemos penar más allá de lo que la propia normativa nacional o provincial establece".

"Por esto también se demoró el tratamiento, porque se requirieron informes una vez ingresado el expediente por parte del Ejecutivo al Concejo Deliberante, ya que como presidenta de la Comisión de Tránsito me pareció oportuno, necesario y responsable tener los informes de las áreas técnicas, ya que no queríamos un proyecto que esté en colisión con las normas nacionales y provinciales", indicó.

"Los topes legales van a seguir como están establecidos por la ley, que es de 0,50 para los automovilistas, 0,20 para motociclistas y si será de tolerancia cero para los profesionales", agregó.

Biondini dijo que "la idea es trabajar en el rango que va debajo del 0,50, viendo qué herramientas podemos utilizar que no colisionen con la normativa vigente en tránsito. Somos conscientes que es necesario generar alguna norma de conducta y responsabilidad en los conductores, ya que muchos conducen arriesgándose o sin noción de cuánto toma cada persona y eso es preocupante. Si bien la Agencia Nacional de Seguridad Vial habla de que no se producen tantos accidentes en ese rango de valores, queremos trabajar y concientizar sobre todo en los jóvenes, donde más se ve el consumo de alcohol y manejo de vehículos".

"Apostaremos fuertes a la educación en la primera licencia de conducir, con un reforma en el manual de educación vial y la incorporación de nuevos conceptos. También se trabaja en un plan integral sobre las ciclovías y la regulación de los monopatines y nuevos sistemas de movilidad", cerró.