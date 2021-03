JxC pidió que el Gobierno compre más vacunas y rechazó "restricciones y cierres" de actividades

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse hoy y durante el encuentro se acordó reclamar al Gobierno de Alberto Fernández una mayor compra de vacunas, e insistir en que "las restricciones y el cierre no son soluciones adecuadas" para la pandemia.

Participaron el expresidente Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro, Horacio Rodríguez Larreta, Humberto Schiavoni, Luis Naidenhoff, Martín Lousteau, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin Moro.

"Planteamos la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional la compra de vacunas: frente al discurso presidencial planteado en cadena nacional a fin de advertir sobre el peligro de una posible segunda ola de Covid-19, sostenemos que las restricciones y el cierre no son soluciones adecuadas", indicaron los dirigentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Expresaron que "la respuesta correcta es la compra diversificada de vacunas, como las que aún no han llegado al país".

"Demandamos claridad y consistencia en la información, ya que aún no se sabe cuándo ni cuántas vacunas estarán llegando al país", resaltó Juntos por el Cambio.

"La prioridad de mantener las aulas y las escuelas abiertas: exigimos una respuesta certera sobre la situación de las provincias que aún no han comenzado sus clases o lo han hecho de una manera dispar. Por otro lado, sostenemos que la norma de la Provincia de Buenos Aires que fija un máximo de 4 horas presenciales no tienen sentido alguno, complica a las familias, no contempla los hogares monoparentales y, además, provoca que el peso recaiga principalmente sobre las mujeres, que se ven expuestas a continuar con su discontinuidad laboral", subrayaron.

En relación a la agenda que planteó el próximo ministro de Justicia, Martín Soria, Juntos por el Cambio aseguró: "Mantenemos firme nuestra posición de rechazo frente a los intentos de reforma sobre la Ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno Nacional y cuyo verdadero y único objetivo es colocar un Procurador que responda verticalmente al Poder Ejecutivo, tal como sucedió cuando nombraron a (Alejandra) Gils Carbó en ese cargo". (NA)