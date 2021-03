Al cumplirse un año del comienzo del aislamiento, solicitan extremar los cuidados frente a la segunda ola

“Estamos tomando medidas excepcionales, en un momento excepcional, dentro del marco que una democracia permite. Los ciudadanos sólo tendrán permiso para salir de sus casas a hacer lo necesario para su vida habitual. Vamos a ser muy severos con quienes no respeten el aislamiento. Esta medida que estará dispuesta hasta el 31 de marzo”.

Las palabras del presidente Alberto Fernández en el discurso del jueves 19 de marzo del año pasado marcaban la seriedad que imponía la llegada del coronavirus al país y, consecuentemente, la multiplicación de los contagios y las primeras muertes en medio de la pandemia.

Nadie suponía que aquellas decisiones tomadas por el Gobierno se iban a prolongar durante tanto tiempo.

“¿Por qué lo llaman cuarentena si son en realidad 15 días?”, “Esto va a pasar en unos días” o “Seguramente no va a ser tan extremo” fueron algunas de las frases escuchadas en aquellos días.

La medida, prolongada durante varios meses, sin dudas modificó la vida de todos los argentinos.

Lejos de las reuniones sociales habituales, las comunicaciones virtuales ocuparon varias horas en la gente.

Algunos con mayores complicaciones, otros “esquivando” el virus, sufrieron a su manera una época que quedará marcada a fuego en la historia de la humanidad.

En el medio, las dificultades económicas lógicas producidas por el aislamiento empezaron a causar preocupaciones extremas en la población.

Ello, sin contar que todos los argentinos, en menor o mayor medida, sufrieron la pérdida irreparable de algún familiar, amigo, allegado o vecino.

Hoy, luego de 366 días, el Covid-19 continúa entre nosotros y parece no bajar los brazos, aunque el comienzo de la etapa de vacunación, que por estos días avanza lentamente, abre una ilusión para el futuro.

No obstante, profesionales aseguran que la segunda ola está a la vuelta de la esquina. Y por ello solicitan a la población a extremar los cuidados.

Los especialistas advirtieron que “no hay ninguna razón” para que no ocurra en la Argentina una segunda ola de coronavirus como sucedió en Europa y recomendaron continuar con las medidas de prevención porque la situación sanitaria se “podría complicar en mayo y junio”.

“No hay ninguna razón para pensar que el modelo de lo que comenzó como segunda ola en Europa a partir de la finalización del verano europeo y que hoy se sostiene en algunos países como Francia e Italia no pase en Argentina”, afirmó Tomás Orduna, miembro del Comité de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández.

El infectólogo del Hospital Muñiz indicó que “para que esto no ocurra tenemos que entender que seguimos en pandemia, independientemente de que estemos en campaña de vacunación, y que quizás llegamos a otoño con una buena parte de la población de riesgo vacunada”.

Orduna explicó que esa situación “puede cambiar cualitativamente lo que pasa con los pacientes, pero la pandemia continúa”.

“Para poder seguir sosteniendo una vida lo más normal posible, tenemos que seguir sosteniendo una distancia de dos metros, utilizar barbijo y no reunirnos en espacios cerrados, con la higienización de manos”, sostuvo.

A nivel nacional, el infectólogo indicó que “cada vez se van mejorando más los errores que se pudieron haber cometido a nivel de logística local, pero no tenemos la cantidad de vacunas suficientes” y eso, explicó, es una situación mundial.

Por su parte, Luis Cámera, también integrante del grupo de asesores del Gobierno nacional, sostuvo que “la proyección para una segunda ola es el otoño” y coincidió que “se podría complicar en mayo y junio”.

“En una segunda ola si tenemos cierta inconducta social de poco cuidado y pocas vacunas, va a ser difícil”, manifestó el jefe de Geriatría del Hospital Italiano.

Afirmó que el objetivo es que una segunda ola “aparezca lo más tardíamente posible cuidándonos y, si aparece, tener mucho cuidado para no recontagiarnos más y de esta manera darle tiempo al Estado nacional consiga más vacunas”.

Cámera hizo hincapié en la “prevención dentro del hogar” y al respecto dijo que si alguien está infectado “hay que detectarlo y aislarlo” para evitar el contagio de los demás.

“Tenemos que hacer un trabajo para que cuando aparece un caso sólo se contagie uno y nadie más. Una de las medidas es que el contagiado use barbijo dentro de la casa y los demás usen barbijo en caso de contacto con la persona infectada”, recomendó.

En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, advirtió que “empezaron a aumentar primero de a poco y ahora estamos con 2.763 casos” en la provincia.

El ministro mostró preocupación por las variantes del virus que aparecen en la región, como la cepa amazónica o de Manaos.

“El Gobierno trabaja fuerte para ver cómo se restringe al máximo la posibilidad de que esa cepa ingrese al territorio bonaerense”, afirmó, pero advirtió que “si no cuidamos mucho todo lo que logramos y aparece una variante mucho más contagiosa, lo podemos llegar a perder. Trabajemos para que eso no suceda, mantengamos los cuidados, no nos podemos relajar”.

Por su lado, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, analizó que “en las últimas tres semanas hubo aumento leve en la provincia” y opinó que si bien “no es grave, sí es una alerta”.

“Nos preocupa el aumento de casos en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y esperamos que no crezca porque eso, luego, se expande como una mancha de aceite hacia el conurbano y más tarde al resto de la provincia”, especificó.

“Hay que tomar medidas más duras con los viajes al exterior”

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, expresó que ante el contexto regional, con aumento de casos en Brasil, Uruguay y Chile, “hay que tomar medidas más duras” que desalentar los vuelos hacia esos destinos.

El funcionario provincial explicó que ante lo que puede significar el inicio de la segunda ola en la Argentina, es necesario tomar medidas de prevención, y no descartó realizar una campaña de vacunación “más heterodoxa” que prioriza la primera dosis.

“Creo que hay medidas a tomar antes (de volver a una fase de restricciones), uno es el tema de los viajes al exterior, el Gobierno está tomando medidas para intentar desalentar los viajes, pero hay que tomar medidas duras por el contexto regional, y frenar los vuelos”, indicó el sanitarista al referirse a los viajes a países de la región.

García no descartó un futuro cierre de fronteras con Brasil, ya que explicó que la situación en ese país “es inédita”.

“Se habla de la variante Manaos, que es una variante que parece tener dos capacidades que preocupan: una que es más contagiosa, y parecería que genera casos graves en jóvenes. Brasil no tiene una política nacional de control de la pandemia, y eso está a cargo de cada estado con la desigualdad de los recursos”, aseveró y agregó: “Cuando hay un descontrol en la circulación, hay más chances de que el virus tenga mutaciones”.

En ese sentido, García agregó que otro de los puntos a considerar, ante la llegada de las bajas temperaturas es el de aplicar “una campaña de vacunación mas heterodoxa mirando el contexto global”.

“Lo que se intenta en lo ideal es llegar con el esquema de vacunación completo, pero vimos ejemplos en el mundo en donde se priorizaron las primeras dosis”, afirmó.

Detalló que en la Argentina dejaron “de bajar los casos” y que “pareciera que empezamos un aumento de contagios con una disponibilidad de vacunas escasas a nivel global” , por lo que, afirmó, “puede ser un camino para enfrentar mejor la segunda ola, priorizar una primera dosis y que tengamos una gran cantidad de personas que puedan tener el coronavirus pero un cuadro más leve”.