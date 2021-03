El papa Francisco alertó que "el racismo es un virus que está siempre al acecho"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El papa Francisco denunció hoy el racismo, comparándolo con un virus que acecha para emerger y mostrar que “nuestro supuesto progreso social no es tan real ni definitivo” como la gente piensa.



“El racismo es un virus que muta fácilmente y que, en lugar de desaparecer, se esconde y está siempre al acecho", dijo el Papa en Twitter en el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.



"Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los avances de la sociedad no están asegurados para siempre”, agregó Francisco.



Con los hashtags #FightRacism #FratelliTutti, Francisco aludió al título de la encíclica, o documento especial de enseñanza, que emitió el año pasado en medio de la pandemia de Covid-19 para presionar por la solidaridad, la hermandad y el cuidado del medio ambiente en todo el mundo.



En su tuit, Francisco, quien a lo largo de su papado defendió los derechos de las personas marginadas en las sociedades, incluidos los migrantes, no citó ningún caso particular de racismo o lugar.



La conmemoración anual de la ONU del 21 de marzo coincide con el aniversario del día en que la policía de Sharpeville, Sudáfrica, abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes del apartheid en 1960.