Ramiro Santiago completó su primer año en la NCAA: "Fue una temporada rara"

"Lo primero que pienso ahora es ver a mi familia y a mis amigos de vuelta, después de dos años que no voy a Argentina"

Ramiro Santiago se sacó el chip de jugador luego de la derrota de anoche de su universidad, en la División II de la NCAA, con la cual completó su primera temporada.

Harding University cayó con Henderson State por 96 a 76 en el primer cruce eliminatorio de la Great American Conference. Todas las llaves son a un juego, por lo que quedaron eliminados más rápido de lo esperado.

"Arrancamos bien, pero fue una temporada muy rara, muy extraña, se suspendieron muchos partidos... De todo se aprende. Al principio fue bueno, estábamos completos y entrenando bien, hasta que nos tocaron varios casos de coronavirus, los chicos que estuvieron en cuarentena se debilitaron, después las tormentas y el equipo se fue separando un poco", le contó el bahiense a La Nueva. desde Searcy, Arkansas, en los Estados Unidos.

Ramiro colaboró con 9 puntos (1-7 t3, 3-8 t2), 4 rebotes, una asistencia y una tapa en 29 minutos y al final se llevó un regalo inesperado de Jimmy Elgas.

"El entrenador del equipo rival me llamó a un costado y me dijo que me votó como jugador del año. No voy a ganar el premio porque tenemos un récord muy malo y yo soy junior, generalmente lo ganan los seniors; pero me dio confianza", contó.

"En lo personal estoy recontra contento. Mis últimos partidos no jugué como esperaba, pero en general estoy satisfecho con la temporada", agregó.

Desde aquel debut el 7 de enero, el jugador formado en El Nacional y Villa Mitre estuvo presente en los 15 partidos de su equipo y siempre fue inicial.

Promedió 15,8 puntos (top 5 de la Conferencia), 3,8 rebotes, 2,2 asistencias, 0,9 robos y 33m24.

Su mejor versión se vio el 25 de enero, ante Arkansas Tech, noche en la que aportó 35 puntos en 46 minutos.

"Espero que la próxima temporada sea normal, sin casos de coronavirus y con gente en la cancha", suplicó.

Antes, Ramiro se dará una vueltita por Bahía Blanca para recargar energías.