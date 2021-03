Más casonas se despiden en la avenida Alem y los nuevos espacios públicos que se vienen

--Buen día, Juan. Supongo que estarás más que confiado con el triunfo hoy en la Bombonera, sobre todo porque los dirige el Muñeco.

--Veo que una vez más apelás a viejas cábalas para intentar para sacarte la presión de encima. Raro que no te muestres confiado, pese a que Cardona y Tévez están entre algodones.

--Por supuesto que le tengo fe al xeneize, confío en nuestra paternidad. Solo te pregunté si estabas confiado, pero como te noto medio nervioso mejor vayamos a nuestros temas. ¿Te parece?

--No estoy para nada nervioso, pero tenés razón y hablemos del partido el próximo domingo. Tirá vos ahora del tema que quieras hablar...

--Supongo que no te habrás vacunado ¿no?

--No, recién se aplicaron unas 10 mil dosis en Bahía así que estoy lejos de que me toque, aunque conozco muchos menores de 60 que ya se vacunaron, incluso muchos de 30 sin tener factores de riesgo.

--¿Vos decís que no les pidieron ningún certificado?

--No solo te lo digo, te lo aseguro. Por lo que pude averiguar si bien en la mayoría de los casos piden algún certificado, pero en otros no, pese a estar obligados. Entiendo que las vacunas chinas se las pueden aplicar a menores de 60, pero la bronca reside en que la reciban personas sin factores de riesgo o que los inventen.

--Es muy claro, si las vacunas abundaran, este tipo de comentarios no existirían.

--Tal cual, no tengas dudas, y el otro tema es el de la asignación de turnos porque se han dado casos de personas de 71 sin problemas de salud que la recibieron y otras de 80, con varios inconvenientes, que siguen esperando.

--Por eso, no nos enrosquemos más y esperemos que se agilice la distribución de vacunas. Fijate que la Provincia dijo que el conurbano, Mar del Plata y Bahía serán prioridad.

--Esperemos que así sea, y que primero se vacunen quienes realmente lo necesitan de manera urgente.

--Aflojemos un poco y contame cómo anduvo la reapertura de los cines después de un año de estar cerrados.

--La última función había sido el domingo 15 de marzo de 2020 y ahora reabrieron, el jueves pasado (11 de marzo). Los de la familia Amodeo lo hicieron el jueves y los del shopping, pero no abrieron todas las salas. En el centro ofrecieron películas el Visual 1 y 2 de calle Chiclana.

--Tirame datos de afluencia.

--No tengo números, pero la afluencia no fue mala y la película más vista fue una infantil: Tom y Jerry. Supongo que los datos generales del finde, según me dijo Christian, van a estar a mediados de semana.

--Che, ¡vos crees que Fabián Tuya, el funcionario municipal que ayer as la madrugada chocó en Salta al 100 y al que resultó imposible tomarle una medición de alcohol en sangre, había salido del cine?

--Je, je, Me parece que no y no sé cómo terminará esta historia.

--¿Por? ¿Le van a pedir la renuncia?

--Es una posibilidad porque si bien no estaba trabajando, me sobran los dedos de una mano para contar los que creen en su relato, en que no funcionaba el alcoholímetro.Fijate que personal de la Dirección de Tránsito habló de deficiencias en el soplido en las 10 oportunidades que se le intentó tomar la prueba.

--El dijo estar tranquilo y que lunes o martes se conocerán los resultados del análisis de sangre que después se realizó en el Hospital Italiano.

--Yo creo no la va a sacar barata, fijate incluso que según un parte policial, "al identificar al conductor, el mismo emanaba aliento etílico".

--Te cambio de tema. Vos que recorrés las cuevas, ¿cómo ves la situación económica de Bahía?

--Muy despareja, hay sectores comerciales e industriales a los que les está yendo muy bien y a otros muy mal.

--Bueno, pero dame más precisiones...

--Lo que te quiero decir es que todo el mundo se queja por la pandemia pero no a todos les va mal. Hay grandes industrias que, con los precios de ciertos commodities por las nubes, están chochas y con producción a pleno. Incluso todo lo que tiene que ver con el campo está bien.

--Ojalá todo se traduzca en más empleo...

--Y sí. Ahora me comentaron que una empresa dedicada a alquiler de grandes grúas y equipos pesados busca radicarse en Bahía y lo que te comenté días atrás, con la llegada de Easy, donde está el supermercado Vea, en Villa Mitre es un hecho.

--¿Es un hecho?

--Sí, ya presentaron los papeles en la Muni para la adecuación del predio de avenida Capitán Martínez, donde Vea y el gigante de productos de decoración y construcción compartirán escena. Me dicen que la idea es empezar a mitad de año con la reconversión.

--Me dijeron que la venta de autos repuntó.

--Sí, fijate que el domingo pasado te hablé de la inauguración de la ampliación en Autos del Sur en avenida Cabrera, muy pronto hará lo mismo R1 en Parchappe, Luisito también parece andar bien, se sumó OLX y, para demostrarte que no a todos le va mal, te traje un dato.

--¿Qué tenés?

--Que hace rato hay interesados en el nuevo Corolla Cross de Toyota y este recién saldrá a la venta en abril. Hay muchas luces y sombra, los comerciantes del centro están mal.

--¿Y cómo estará Bahía con relación a otras ciudades?

--Hay varias que están muy mal, pero seguramente mañana cuando Héctor Gay sea anfitrión de la mesa de intendentes del Pro se hablará del tema.

--¿Quiénes vienen?

--Jorge Macri (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) Julio César Garro (La Plata); Néstor Osvaldo Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (3 de Febrero) y Javier Arturo Martínez (Pergamino).

--Me dijeron que la obra del hotel Howard Johnson está parada...

--No te lo puedo asegurar, son capitales privados en una suerte de condominio, llegaron a un buen nivel de construcción pero quizás la pandemia afectó la marcha de los trabajos en el camino Sesquicentenario.

--¿Nada de avenida Alem? ¿Ninguna cervecería que abre?

--No todos los días, pero están proliferando como hongos por toda Bahía. En cuanto a Alem, me pasaron el dato de la venta de otra casona que irá a demolición.

--¿A qué altura?

--Al 400. Acordate que en septiembre del año pasado te anticipé la demolición de dos casas en ese lugar, casi 11 de Abril, para dar lugar a un edificio de semipisos de alto nivel. Bueno, ahora súmale otra más.

--Sí, me dijiste que el proyecto incluso tiene salida por 11 de Abril. No me quiero imaginar las dimensiones de esa torre ahora que le suman un lote más.

--Exacto, el proyecto Premium tendrá 33 metros de frente sobre la avenida y como de conté, serán semipisos de 200 metros cuadrados para un segmento ABC 1 con un jardín sobre Alem de 300 metros cuadrados.

--¿Cuándo empiezan?

--En 90 días, aproximadamente.

--Hablando de obras, haca rato que no me contás nada del nuevo paseo que piensa desarrollar el Puerto.

--Supongo que te referís al de la banquina de pescadores. El miércoles se abrieron los sobres de la licitación y hubo dos oferentes que cotizaron, según me dicen, dentro de los números previstos.

--¿Sabés algo del scanner móvil que querían comprar?

--Ya lo compraron. Si firmó la adjudicación y la orden de compra. Es un gran paso adelante para monitorear las cargas que ingresan y salen por el puerto. Algo que hacía falta.

--El otro día fui al Paseo Portuario y pude ver que mucha gente se acercó para disfrutar, respetando los protocolos, de un sitio público totalmente renovado.

--Sí, y según entiendo, pronto habrá más novedades lindas. Ahora ya comenzó la obra en la nueva oficina del Centro de Contrataciones y están en el último tramo la ampliación de las oficinas del puerto, con nuevo auditorio, sala de directorio y ampliación de los puertos de trabajo.

--Me imagino que el señor Susbielles debe estar conforme.

--Muy conforme, incluso porque todo el equipo del Consorcio está trabajando con mucho compromiso y se nota el muy buen nivel de actividad.

--Recién me hablaste de la licitación de obras en Puerto Piojo, donde habrá una feria para comprar pescado fresco y verduras y hortalizas de la zona, además de food trucks, etc., pero no me dijiste nada del Parque Independencia.

--Estos días se habló bastante, pero un elemento novedoso es que el proyecto ganador, si bien es de un grupo de arquitectos de La Plata, está encabezado por un bahiense.

--¿Quién es?

--Bruno Marcolini, y tiene 32 años. Me dicen que es un proyecto que se destacó sobre el resto por aprovechar todos los sectores, por integrar el parque con la ciudad. Por ejemplo, van a desaparecer los muros que hay sobre Pringles y sobre Azara, la idea es que sea natural entrar al parque y no que tenga que entrar por un portón.

--¿Hay presupuesto?

--Sí, se verá por dónde empezar y en los presupuestos 2022 y 2023 terminar los trabajos para que en tres años el nuevo parque Independencia esté terminado. Por lo pronto, la idea es comenzar las obras en el segundo semestre.

--Me dijiste hace una semana que empezaba la demolición de los carritos del parque, pero hasta ahora hiciste papa...

--Es inminente, ya están tapeados, pero si querés tengo algo que te puede interesar del centro.

--Dale.

--Avanza el tema de la reforma y de los livings urbanos que te comenté, ya están comprando el mobiliario. En unos 60 días empezarían los trabajos.

--¿Tema ciclovías?

--En Alsina 65 están muy conformes por la aceptación que vienen teniendo y siguen por Montevideo, avenida Cerri, parque Boronat, etc.

--Falta de agua, ¿alguna novedad?

--La novedad es que hace ya varios días que tengo. Quizás se olvidaron de cerrar las válvulas que alimentan a mi barrio je, je. Sí te puedo decir que Biondini, Moreno Salas, Lange se reunieron con autoridades bonaerenses y ratificaron que en junio se licitan las obras, seguramente la fecha la anunciará el gobernador.

--¿Lo anunciarán en Bahía?

--Más allá de que esto suma para la campaña, en un acto electoral, si las autoridades vienen a Bahía a anunciarlo creo que sería más creíble.

--El otro día hablaste de la posible peatonal en Villa Mitre, en calle Garibaldi. ¿Quedó ahí?

--Para nada, el tema avanza y esta semana se reunirá la Muni con los empresarios interesados. También se avanza por calle 14 de Julio, donde se busca mejorar o eliminar las dársenas. Se apunta a que los vecinos también aporten ideas. Obviamente, la pavimentación de la colectora es imposible por una cuestión de costos.

La bobinas y el "lavado"

--Decime qué pasó con el juicio de Bobinas Blancas, que no leí más nada ¿Sigue?

--Sigue. Pasa que perdió relevancia a partir de la “confesión” inicial de 6 de los 7 acusados, cuya estrategia defensista es tratar de lograr una menor pena a partir de la admisión del grave delito y que no les den 15 a 20 años de cárcel.

--¿Y el debate continúa básicamente por el séptimo imputado?

--Exacto. Se trata del administrador de empresas Emmanuel García, de 41 años, a quien acusan de intervenir en la maniobra de lavado de activos, es decir intentar ingresar en el circuito formal el dinero que producía en negro la organización criminal.

--¿Y cuándo termina?

--Mirá, no hay audiencias todos los días, porque, como sabrás, los jueces son subrogantes y cada uno de ellos tiene que atender otra agenda. Esta semana declararon apenas dos testigos, que se refirieron al allanamiento que se hizo en el departamento de García, en la calle Arenales de la Capital, y contaron que el acusado, en principio, se resistió y después tuvo una crisis de nervios que demandó su atención sanitaria. También contaron que la policía secuestró distintos elementos, entre ellos una cantidad de dólares.

--¿Y sigue la semana que viene?

--El jueves 18, concretamente, con el aporte de dos testigos de la defensa de García, que supuestamente se van a referir al negocio de las criptomonedas, en el cual el procesado es experto.

--¿Invirtió el dinero de la organización a través de una billetera virtual?

--Así parece. García tenía dos páginas por las cuales atendía a clientes: www.coinstructor.com.ar y localbitcoins.com. En 2017 lo contactó un mexicano, que solo se identificó como “El Licenciado” o “Vic” y que dijo ser del rubro marmolería, con sucursales en la Argentina. El acusado hizo 7 u 8 operaciones con él, por unos 400 mil dólares, y también a su pedido entregó dinero a los mexicanos -hoy detenidos- que ya estaban en el país. Para el fiscal no podía desconocer que era dinero ilegal porque el emisor no se identificaba, era fuera del mercado formal y él no requería ningún comprobante para las transferencias, quedándose sí con una comisión.

--¿Él no reconoció la imputación?

--No. Sí admitió las transacciones, pero como algo normal de su actividad. Cuando declaró en la causa aseguró que solía manejar por mes entre 700 mil y un millón de dólares de distintos clientes y que, como tenía al “Licenciado” mexicano, también operaba con un grupo de empresarios chinos, con lo cual no veía nada raro ni para sospechar.

--¿Qué pena le puede caber al posible “lavador”?

--Según el Código Penal, al que pasare al mercado blanco dinero ilícito por 300 mil pesos o más le podría corresponder de 3 a 10 años de prisión y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación.

--Ok. ¿Y después de esos testimonios del 18 sería el fallo?

--Antes serán las audiencias de los alegatos en las cuales las partes -el fiscal, los querellantes y los defensores- darán sus argumentos y pedidos de pena. Luego el tribunal fijará fecha para dar a conocer su veredicto.

--Bueno, se hizo retarde y hay que prender el fuego, amigo.

--Dale, nos vemos en una semana, pero por más que estés apurado acá te dejo la cuenta para que vayas desembolsando...

--Todo un clásico lo tuyo, como el de hoy. Ok, nos vemos.