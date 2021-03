"Salir de la paupérrima situación de 2020 requiere de valor y valores", dijo el intendente Uset

En el acto de inicio de sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, el intendente municipal, Mariano Uset, afirmó que "salir de la paupérrima situación sanitaria, económica y social en la que hemos caído durante el año 2020, requiere de valor y de valores. No se desanimen creyendo que poco podemos hacer desde acá. El cambio empieza acá; el cambio es acá y es ahora".

En la ceremonia, llevada adelante bajo protocolos enmarcados en la pandemia de coronavirus, el jefe comunal puntualizó la tarea llevada a cabo en el último año, haciendo especial hincapié en los aspectos vinculados a la emergencia sanitaria, y también hizo alusión a tareas previstas desde las diferentes áreas del Ejecutivo.

"El Estado municipal siguió presente a pesar de tener que dispensar a un 60% de su personal por aplicación de los DNU en los primeros meses de pandemia. Actualmente contamos con un 35% bajo ese régimen y seguimos funcionando".

"En principio vaya mi reconocimiento a los que no aflojaron, sobre todo en los servicios esenciales que no se detuvieron por los días más duros y de mayor incertidumbre".

Destacó que las obras y servicios que sumaron en los últimos años, hizo que la pandemia "nos encuentre muy preparados, con una administración moderna, con múltiples canales de comunicación y un hospital organizado".

En este sentido, remarcó que "no tuvimos que salir a buscar un hospital nuevo ni móvil para contener la pandemia. Las ampliaciones en cuanto a salas y cuartos de internación realizadas en estos años de gestión, nos permitió atender e internar a nuestros vecinos, en lugares que no alteren el funcionamiento del resto del hospital. Resultó en uno de los éxitos de este proceso, donde no hubo pacientes que se quedaran sin cama COVID, en cuyo respaldo contaban con el oxígeno y servicios necesarios para la recuperación. No internamos gente en pasillos".

También remarcó que "fue una tranquilidad contar con el trabajo coordinado y mancomunado con la Armada, con quienes subscribimos un convenio para que a pesar de las dificultades de ese efector, pudiéramos tener la tranquilidad de realizar las derivaciones".

Ayuda social

Uset expresó que la pandemia no solamente exigió al máximo respuestas en salud, sino también en la contención de más de mil familias de trabajadores independientes, que como resultado del estricto aislamiento perdieron toda posibilidad de generar sus ingresos. "Hablamos de familias que no tenían la más remota idea sobre cómo pedir ayuda social", comentó.

"Así se organizaron mega operativos mensuales de asistencia social, primero distribuyendo mercadería en los domicilios, y luego a partir de los puntos fijados por zonas", dijo.

Obras

La pandemia, continuó el intendente, "tal vez dejó la sensación que nos dedicamos solo a salud y contención social, pero también hicimos obras, con menos exposición que otros años, pero nos dedicamos, con menos gente y menos recursos".

En este enumeró: Pavimento en Roca al 3400 y 3500, salida de la terminal y playón municipal de Estación Solier, clocas en Ciudad Atlántida, Los Rosales y Villa Laura; portón en el cementerio y platea para la instalación de nuevos nichos premoldeados; techo en el corralón y en el CAPS Pehuen Co, cordón cuneta y pavimento en Alem, Río Bermejo y Río de la Plata; 22 reductores que se están colocando, y nuevos semáforos; recambio de 200 luminarias Led, intervencion del bulevar Avellaneda, más de 50 frentes de reparación de cordón cuneta y otros 100 para el bulevar Avellaneda, reparaciones en hormigón de 40 bocas de tormenta, y 400 metros cúbicos aplicados en reparación de pavimento, badenes y cunetas, y nuevas bajadas de discapacitados.

Lo que se viene

En materia de obras, siguió con lo que está por venir: "Hoy mismo abrimos la licitación por el dos veces fracasado anillo de pavimento para Nueva Bahía Blanca, 17 cuadras por 30 millones que deja a todos los vecinos a pocas cuadras de una entrada y salida pavimentada".

"Hicimos un convenio Nación por 6 cuadras más asfalto en Villa Maio y la construcción de un Centro de Atención Primario de Salud en la zona Sur, sobre la avenida Tucumán".

Asimismo con la Provincia "suscribimos el fondo municipal del convenios de inversión, que nos permitirá incorporar nuevas cuadras de pavimento a la salida de Barrio Laura por calle Alem y sumar más cloacas para Nueva Bahía Blanca. Este convenio incluyó la puesta en valor del parque Sarmiento".

"Tenemos otro proyecto preaprobado por más de 17 millones de pesos para continuar realizando cloacas en la Nueva Bahía Blanca. Si bien no conseguimos subscribir el tan ansiado convenio, lo licitamos y el 14 de abril próximo se abrirán las ofertas".

"En esta línea, ya estamos elaborando proyectos, para comenzar la búsqueda de financiamiento para repavimentación, construcción de nuevas oficinas municipales y ampliación de laboratorios, farmacia, oncología y consultorios para el Hospital Municipal".

En Educación

Durante el año 2020, dijo que se hicieron ampliaciones, reparaciones de cubiertas, interiores e infraestructura en el Instituto 79, el Jardín de Infantes 917, las escuela secundaria 1 y 5, las escuelas 3, 23, 17, 22 y 7, el CEC 801, Media 1 y el CFI.

Modernizacion

Al tiempo que hizo mención a las tareas de recuperación del edificio del ex Sanatorio Punta Alta, donde funcionará el centro vacunatorio, habló también de la fiscal impositiva moderna y "a la medida de nuestros contribuyentes".

También dijo que modernizaron la seguridad, con la implementación de herramientas basadas en las telecomunicaciones, la consolidación del programa ojos en alerta, nuevos vehículos, refacciones en la comisaría y la nueva ampliación y mudanza del Centro de Control y Monitoreo.

Producción

Desde el área, este año se habilitaron (en plena pandemia y sobre implementaciones de virtualidad) la primer empresa de economía del conocimiento, exportadora de su propio desarrollo tecnológico.

"Además, celebramos el primer año de autonomía de nuestro puerto comercial, lo que permite hoy que localmente se recauden las tasas portuarias y las mismas se inviertan en el crecimiento portuario de Coronel Rosales", dijo Uset, tras lo cual hizo referencia a temas vinculados con el turismo y el comercio.