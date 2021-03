Biden supera el 60% de aprobación a un mes como presidente de EE.UU.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El demócrata Joe Biden obtuvo el 61% de aprobación tras poco más de un mes como presidente de Estados Unidos, muy por encima del 48% logrado por su antecesor republicano Donald Trump en mismo periodo inicial de gestión.



El sondeo de Harvard CAPS/Harris difundido hoy eleva al 39% el número de norteamericanos que rechazan la labor de Biden y revela una clara división por partidos en las opiniones.



Así, la gran mayoría de votantes demócratas apoyan a Biden, mientras que también son mayoría los que rechazan su desempeño entre los republicanos.



Sin embargo, hasta un 31% de los votantes republicanos aprueban su tarea.



El 55% apoya el accionar del Partido Demócrata, 7 puntos más que en enero, mientras que el 44% aprueba la del Partido Republicano.



"El presidente Biden está teniendo una luna de miel con los demócratas, no como Trump y es una oportunidad de crecer para el partido y la Presidencia", evaluó el director de Harvard CAPS/Harris, Mark Penn, citado por la agencia de noticias Europa Press.



No obstante, una mayoría del 61% cree que Biden, de 78 años, solo estará un mandato en la Casa Blanca, en tanto el 39% refiere que volverá a presentarse en 2024.



En cuanto al futuro político de Trump, el 52% de los votantes republicanos sostiene que debería ser el candidato en 2024, muy por delante de otras opciones como el exvicepresidente Mike Pence (18%) o la diplomática Nikki Haley, 7%.



Pero si Trump decidiera no presentarse, Pence sería la primera opción (41%) seguido de Ted Cruz, senador por el estado de Texas (16%) y Haley, 10%.



Sobre las elecciones del pasado noviembre, el 64% de los votantes republicanos da crédito a la insistencia de Trump de que fue el vencedor y de que hubo fraude electoral.