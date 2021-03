Ante la lesión de Salvio, Boca piensa en la Pulga, pero no en Messi

El parte médico de Eduardo Salvio, con la confirmación de una grave lesión que necesitará de una operación y demandará alrededor de seis meses de recuperación, enseguida sacó a la luz las cuestiones reglamentarias: Boca podría sumar un refuerzo en lugar de Toto por tratarse de una baja a largo plazo. Y justo salió a la luz que hace un tiempo el Consejo de Fútbol realizó un sondeo por el Pulga Rodríguez...

En un mercado de pases austero en el que sólo llegó Marcos Rojo, hay que ver si Riquelme y su Consejo de Fútbol deciden salir a la carga por algún futbolista. La lesión de Salvio es reciente y en todo caso verán si se presenta alguna oportunidad.

En cuanto a lo primero, el reglamento permite incorporar un reemplazante bajo ciertas condiciones que en este caso se cumplen: si no pasó más del 66% de la competencia y la lesión llevará más de cuatro meses de recuperación, pero deberá tratarse de un futbolista libre, del campeonato local y que no haya firmado planilla para otro equipo. Con esto, lo de Pulga Rodríguez no correría, aunque una cosa no quita la otra...

Mientras que en relación al llamado a Rodríguez, fue algo que reveló su representante Roberto San Juan en Radio Belgrano.

"Sueña con jugar en Boca, siempre me lo dice. Ayer me lo dijo de nuevo", dijo el agente del delantero de Colón. Tiene contrato hasta junio y creemos que tiene que buscar nuevos horizontes. Nos llamó gente cercana al Consejo de Fútbol para averiguar su situación", agregó San Juan.

¿Volverá a llamar el Consejo ahora que pueden realizar una incorporación?