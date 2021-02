Saquearon la casa de un martillero y le llevaron 4 guitarras eléctricas

Un cuantioso botín, especialmente por la sustracción de 4 guitarras eléctricas, se llevaron a plena luz del día de la vivienda del martillero Carlos Esteban (h) en el barrio San Agustín.

El hecho se produjo entre las 10 y las 14 del lunes, en Salliqueló al 1500, justo enfrente de otra casa que hace unos días había sufrido una tentativa de un delito similar.

Los ladrones, sin ser advertidos por vecinos o transeúntes, levantaron una persiana y se llevaron los 4 instrumentos, que según el damnificado tienen un valor superior a los 600 mil pesos.

También sustrajeron 120 mil pesos en efectivo, joyas de su mujer, relojes, perfumes importados y lentes, entre otros elementos de valor.

"Se ve que tuvieron que irse rápido, porque habían dejado preparados televisores, bicicletas. Pudo ser aún peor", dijo Esteban a lanueva.com.

Sobre las guitarras -una de ellas doble-, comentó que "son muy raras" y por eso decidió difundir las fotos "porque seguramente las van a ofrecer a la venta y más que nada quiero alertar para que nadie las compre o avisen si las ven publicadas".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Son de muy buena calidad. Las tengo como hobby", explicó.

"No sé si me faltan más cosas porque tenía mucho embalado. Estoy alquilando ahí y me había mudado a principios de enero porque estoy a la espera de que terminen mi casa", comentó.

Esteban, que es hijo del presidente del Colegio de Martilleros, informó que en la zona del hecho no hay cámaras de seguridad, que esa cuadra tiene muy poco tránsito y que los vecinos no escucharon ni vieron nada extraño.

"La policía se portó más que bien. Vinieron patrulleros de Harding Green, Policía Científica y de Investigaciones. Incluso levantaron huellas", declaró.