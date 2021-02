Un senador bahiense pide declarar al deporte como actividad esencial

El senador provincial Andrés De Leo presentó horas atrás un proyecto de ley mediante el cual busca declarar como actividad esencial para la salud pública al deporte, la actividad física, los gimnasios y centros entrenamiento.

"Por la propagación del virus COVID 19, los niveles de actividad física se redujeron durante el confinamiento. La actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar las infecciones por coronavirus y mantener la calidad de vida", argumentó en su proyecto..

"Cuando se está activo, los músculos producen compuestos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario y reducen la inflamación. Por lo tanto, la actividad física fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la infección y aunque no se han realizado estudios de los efectos del ejercicio con pacientes con COVID-19, los efectos de la actividad física sobre la inmunidad, la inflamación y las infecciones respiratorias virales están bien documentadas", dijo..

La iniciativa se inscribe en una intención y objetivo mayor que se alinea al programa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyo lema es "Más personas activas para un mundo más sano. Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030”.



"La actividad física ha demostrado ser un factor de prevención estratégica en patologías crónicas y constituye un elemento esencial para mantener la calidad de vida de las personas a lo largo de los años. El porcentaje de población que se mantiene inactiva ha sido muy alto,alcanzado niveles históricos; a estos, hay que sumarles las personas que no cumplen los mínimos de actividad física recomendada, alcanzado niveles de sedentarismo", agregó.

El objetivo además apunta a que La Federación Argentina de Cámaras de Gimnasios, Natatorios y Afines, "consciente del rol social de sus integrante" en el contexto crítico de la pandemia y como una contribución solidaria, toma la decisión de asumirr la promoción de la salud.

"Además desde la visión de promotores de salud, los integrantes de gimnasios, natatorios y afines están capacitados profesional e institucionalmente,para realizar actividades a través de acciones educativas, contribuyendo al acceso de la población a los cuidados necesarios a través del ejercicio físico para mejorar el estado de salud integral".



En sus diversas formas la actividad física genera beneficios sanitarios, sociales y económicos multiplicadores, además de fortalecer la calidad de vida y los buenos hábitos de las personas.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 4 adultos no es lo suficientemente activo y más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene suficiente actividad física. El estudio, encuentra que más del 80% de los adolescentes que van a la escuela en todo el mundo no cumplían con las recomendaciones actuales de al menos una hora de actividad física por día, incluido el 85% de las niñas y el 78% de los niños, afirmó.

"El Estado debe abordar soluciones que aboguen por la libertad y la integridad de los individuos, después de haber sido avasallada por las inefables consecuencias del virus", puntualizó.