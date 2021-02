Street Fighter llega a Fortnite

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Si hay algo que ha sabido consolidar Fortnite en todo este tiempo es el amplio espectro de colaboraciones con distintas franquicias. En esta ocasión le tocó a Street Fighter

El legendario juego de Capcom se suma a las múltiples franquicias que han pasado por el juego como Marvel, Dc, God Of War, The Walking Dead, Halo, etc. Y es que si tuvieramos que destacar algo característico del juego, es como ha sabido aprovechar todas estas pequeñas cosas a su favor a lo largo del tiempo en busca de poder abarcar al mayor público posible.

La temporada vigente de Fortnite busca reunir a los cazadores mas intrepidos de los distintos universos para hacerle frente a una amenaza aun desconocida, pero que ha dejado plantado ciertos easter eggs a lo largo de este tiempo:

Y ustedes... ¿Ya están listos para enfrentar la nueva amenaza?