El nuevo rugby: sin público, scrum, vestuarios ni tercer tiempo

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

"A este inicio hay que tomarlo como una carrera de resistencia, no de velocidad", le dijo la semana pasada Martín Azpiroz (presidente de la Unión de Rugby del Sur) a "La Nueva.".

Y en esa meta de los dirigentes locales y nacionales la vuelta oficial del deporte a las canchas será con cambios. Algunos ya comentados por el dirigente, otros más recientes y que generaron polémica.

En el ámbito local y regional el campeonato Preparación de Primera, Intermedia y M19 comenzará el 20 de marzo. Y la mayoría de los cambios previstos tienen que ver con evitar la proximidad social.

A los partidos no podrá asistir público (los clubes sólo podrán permitir el tránsito de aquellos socios en uso de las instalaciones), los equipos no utilizarán los vestuarios (los jugadores deberán llegar cambiados, llevar su hidratación y retirarse tal como llegaron).

Tampoco se llevará a cabo el tradicional tercer tiempo, aunque los clubes trabajan en alguna alternativa para poder agasajar al rival. Es un momento muy caro al espíritu de este deporte.

Pero el aspecto que desató polémica en las últimas horas fue la decisión de UAR de cancelar el scrum tal como se jugó hasta mediados de marzo de 2020, cuando por la pandemia de coronavirus se suspendieron todas las actividades.

De momento, el scrum será sin empuje.

En principio en nuestra ciudad sólo se iba a disputar el scrum habitual en división superior, mientras que en Intermedia y en M19 iba a ser "tira-saca". Es decir, sin disputa de los packs.

Sin embargo UAR dispuso que en este reinicio de la actividad el scrum de primera división también sea sin oposición ("tira-saca"). La medida se extenderá hasta M15 inclusive.

La modificación disparó voces de rechazo en todo el país y en especial desde los equipos más poderosos (URBA). Muchos tienen su fortaleza de juego en esa formación.

Consideran que el rugby tiene otros momentos de "contacto" durante el juego. "Es incoherente", afirman.

Detalles del scrum

El scrum es una formación que requiere un entrenamiento específico dada su complejidad.

Para los encargados de establecer las reglas y protocolos de juego oficiales, la medida adoptada tiene que ver con lo sanitario pero también con que el tiempo de inactividad de los clubes fue extraordinariamente grande. Consideran que el riesgo de lesiones puede incrementarse.

En los rucks el tiempo de contacto es menor, pero existe.

¿Cuál será la mecánica de la formación en lo inmediato?

Según dispuso UAR, antes de introducir la pelota se deberán lograr los tres tiempos indicados para el enganche. Los jugadores deberán estar en posición de empuje y el scrum deberá estar estable. Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico para mantener una postura correcta pero no habrá empuje, y el equipo que introduce la pelota debe hookearla.

En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción.

Además ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. La pelota deberá jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos y no habrá reseteos de scrum.