Brindan detalles de la reanudación del rugby en nuestra ciudad

Luego del consenso en UAR sobre un procedimiento general para la vuelta a las competencias, en nuestra ciudad los clubes de rugby ya están entrenando con el foco puesto en el inicio de los torneos de la Unión de Rugby del Sur. Si las condiciones sanitarias lo permiten, en división superior el calendario del Preparación comenzará el fin de semana del 20 y 21 de marzo.

Así lo afirmó el presidente de la URS, Martín Azpiroz. en diálogo con "La Nueva.".

-A un mes de la fecha fijada, ¿Se jugará?

-Sí, tenemos programada la competencia en las categorías superiores, Primera con Intermedias, y es factible que también para Menores de 19 años. El 20 de marzo será la primera fecha en mayores. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación aprobó los protocolos presentados por la Unión Argentina de Rugby. Esos mismos protocolos y modalidad de competencia se los estamos presentando a los distintos municipios de origen de los clubes que componen la Unión de Rugby del Sur, entre ellos el partido de cabecera que es Bahía Blanca y del que tenemos el visto bueno. Cumpliendo regulaciones, protocolos y leyes que encuadran la competencia en medio de la pandemia, estaríamos dando inicio la competencia para esa fecha.

-¿Con qué clubes se organizará la competencia superior?

-Con los cinco que estaban teniendo presencia en los últimos regionales: Argentino, Sociedad Sportiva, Universitario, El Nacional y Santa Rosa RC.

"El torneo de Primera e Intermedia fue aprobado esta semana por el consejo directivo de la URS. Será a dos ruedas ida y vuelta con semifinal y final. El calendario se extenderá desde el 20 de marzo hasta el último fin de semana de junio".

-¿Cómo van a afrontar el ida-vuelta con Santa Rosa RC?

-Lo estamos definiendo, al igual que hay que definir las opciones de que Santa Rosa permita la competencia del club Santa Rosa RC, algo que se está analizando. Hoy por hoy los podríamos recibir. Tenemos que ver cómo se resolverá cuando ellos sean locales. A raíz de ello saldrá la modalidad de transporte de los equipos, en auto o en colectivo. Lo definiremos en los próximos 30 días.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-Hablemos del torneo superior ¿Qué formato tendrá?

-El torneo de Primera e Intermedia fue aprobado esta semana por el consejo directivo de la URS. Será a dos ruedas ida y vuelta con semifinal y final. El calendario se extenderá desde el 20 de marzo hasta el último fin de semana de junio. Lo armamos así porque la primera información que tenemos es que en julio, si las condiciones sanitarias lo permiten, podrían estar largando los regionales. Para entonces queremos que los clubes ya estén liberados.

-¿Intermedia y M19 jugarán en paralelo a Primera?

-Sí, torneo de Intermedia con los mismos equipos salvo El Nacional que no presentará. Y en M19 presentarían, hasta el momento, Argentino, Sportiva y El Nacional. Estamos viendo si hay algún club de Desarrollo que presente su M19. Son cuestiones que estamos resolviendo, porque el objetivo primario es volver a la cancha. No estamos mirando tanto las características del torneo a jugar sino que apuntamos más a lo lúdico. Que se vuelva a jugar es lo prioritario. Es más, tendremos alguna regla específica en cuanto al scrum tanto en Intermedia como en M19. Seguramente haremos “tira, saca” sin disputar la formación. En Primera sí, pero buscando alguna corrección en el tema del reseteo. Es decir, si un scrum va al suelo no volver a jugarlo sino salir con free kick, buscando minimizar la cantidad de scrums en el partido.

"A este inicio hay que tomarlo como una carrera de resistencia, no de velocidad. No nos tenemos que desesperar. El parate generó su daño, pero habrá que ir a trabajando de a poco".

-¿Cuál es el panorama del rugby femenino?

-En cuanto a competencia, la misma. Ocurre que en esta categoría se arranca con el calendario de juveniles. Lo vemos iniciando para el primer fin de semana de abril.

-¿Cómo comenzó el año en relación a los fichajes y en comparación con los primeros meses de 2020?

-La realidad es que ese partido empezamos a jugarlo ahora. Pediremos el fichaje para la Primera con vencimiento para fines de marzo. En juveniles coincidirá con el 30 de abril, con el vencimiento del Fondo Solidario. Hasta que no lleguemos a esas fechas no tendremos una real dimensión. Sí creemos que habrá alguna merma y que habrá que trabajarla durante todo el año. El objetivo sería terminar lo mejor posible a fin de año. Sobre todo en los clubes de Desarrollo, porque costará poner la máquina en funcionamiento. Pero a este inicio hay que tomarlo como una carrera de resistencia, no de velocidad. No nos tenemos que desesperar. El parate generó su daño, pero habrá que ir a trabajando de a poco. Por ejemplo con los clubes de Desarrollo la idea es que empiecen a competir o el último fin de semana de marzo o el primero de abril. En este momento estamos con el sondeo previo entre los clubes para ver qué torneo podemos organizar. La idea es que si no podemos arrancar con todos, hacerlo con los que estén. Y luego ser flexibles para ir agregándolos. Y en todo caso plantearnos un torneo Oficial para la segunda parte del año. Esta primera parte manejarla como encuentros organizados.

-¿Qué pasará con el Centro de Desarrollo de Alem y Florida? ¿En qué situación está?

-Necesitábamos definiciones, por un lado, sobre qué relación habrá con los directores deportivos, oficiales provinciales de desarrollo y preparadores físicos de todo el país. Ellos componen la estructura del staff técnico del Centro. La UAR todavía no dio un presupuesto para ello, por lo que no hemos podido todavía dialogar con los profesionales de nuestro Centro. Pero la idea es estar el 1 de marzo entrenando allí con los jugadores. También vamos a tratar de llevar, en los horarios disponibles en las canchas concesionadas, al rugby infantil de los clubes. En distintos días y horarios para que también los entrenadores del Centro supervisen las prácticas y aconsejen a los DT de los clubes que lleven sus categorías. Ejerceríamos una capacitación personal en los horarios del Centro en el Parque de Mayo.