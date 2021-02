Ponzio le puso fecha de vencimiento a su etapa de futbolista

En algún momento iba a llegar la noticia. Hace menos de un mes que Leonardo Ponzio cumplió 39 años y su contrato con River finalizará el próximo 30 de junio.

La chance de su retiro del fútbol está cada vez más más cercana y fue el propio capitán millonario quien confirmó que el 2021 será el que determine su adiós.

"Vamos a ver en junio cómo estamos, cómo seguimos. Sigo diciendo que de acá a lo que me quede, que puede ser junio, puede ser diciembre, no creo que pase de diciembre... Disfruté muchísimo en los últimos tiempos, estoy en el lugar que quiero y hay que saber que todo tiene un final y hay que saber cuándo", aseguró "Leo".

Ante la repregunta para reafirmar que el 2021 será su último año como futbolista profesional, Ponzio respondió: "Sí, es parte de lo que estoy tratando de asimilar".

"Después si no lo asimilo y me pongo testarudo de querer seguir...", comentó entre risas.

"Tengo que saber hasta dónde puedo dar, cuánto siento que compito y por eso quiero ir semestre a semestre", aseguró.

La Libertadores que para River comenzará en abril será tal vez una bisagra para que el capitán siga o no hasta fin de año.

"Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver, no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar".

"Qué voy a hacer después? Gran pregunta. Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, no mucho porque después caminamos por las paredes. Y despúes buscar un lugar adonde sea útil, ojalá que pueda ser en River".

Así como está evaluando en qué momento colgar los botines, Ponzio también tiene en mente qué hacer el día después. Ya es algo que da vueltas por su cabeza y que ya hay una idea clara. ¿Será un posible candidato a suceder al "Muñeco" en el banco de suplentes?

"Todos esperan que el después de Gallardo sea un Ponzio o un Maidana, pero hay que prepararse. Gallardo se preparó. No es ponerse un saco y pararse al lado de la raya. Hoy no me veo. Quizás en seis meses cambie y me prepararé".

No va por ahí la intención de "Leo" en cuanto a su futuro en el fútbol.

"Entrenador no me veo, no tengo la cabeza", insistió y puso como ejemplo a Pinola, quien sí tiene decidido ser DT cuando deje de jugar. ¿Entonces, en qué lugar se imagina Ponzio?

"Quizás pueda estar ligado a River en otra área. Mirar jugadores para River, que sean del paladar del club", fue una de las ideas que tiró, al mismo tiempo que también se ve trabajando a la par de Enzo Francescoli en la secretaría técnica.

"Me gustaría ayudar en lo que se está haciendo y si puedo mejorarlo, me encantaría. Me gusta mucho lo que hace Monchi en Europa", puntualizó.