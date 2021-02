Vacunación VIP: "No escucho a nadie pedir disculpas", dijo Lousteau en Bahía

"No escucho a nadie pedir disculpas", sostuvo el senador Martín Losteau sobre la "Vacunación VIP", quien visitó hoy la Bahía Blanca junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

"Yo lo escuché al presidente decir que terminen con la payasada y a mi me parece que hay una palabra fundamental que está faltando que es "perdón", "nos equivocamos"", remarcó el senador en referencia a los dichos de Alberto Fernández en torno a la polémica.

En este sentido, Losteau explicó que "tengo una fecha divisoria en cuanto al nivel de canallada, una cosa es un intendente que cuando el 29 de diciembre, Axel Kicillof se aplicó la vacuna y le pidIó a los intendentes que se apliquen la vacuna, donde todavía había dudas de la vacuna rusa, y otra cosa es el que después de que salió publicado en el informe The Lancet que la vacuna era segura, aprovechó privilegios para ir a vacunarse por encima de los demás. Eso no tiene perdón, sin embargo no escucho a nadie pedir disculpas".

Elecciones en la UCR

La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires tendrá elecciones internas para renovar su conducción el 21 de marzo, con dos listas que ya iniciaron la campaña en un escenario restringido por la pandemia y anticipando el calendario electoral partidario, que en el resto del país llegará en el segundo semestre.

En la interna radical bonaerense se enfrentarán las listas "Adelante Buenos Aires", que postula al jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura platense, Maximiliano Abad, y "Protagonismo Radical", que lidera Gustavo Posse.

En este marco, en la conferencia de prensa que brindaron esta tarde, Losteau mencionó que hay una autocrítica dentro del radicalismo y que quieren "tener más responsabilidades, más cargos, queremos tener voz en las decisiones de una coalición, queremos hacer cogobiernos".

"Mi posición con respecto a eso es que los lugares no se reclaman, se ganan con votos y con capacidad de gestión. Por eso decimos que no queremos un radicalismo que esté cómodo en la superestructura y después reclame. Queremos un radicalismo que se anime a gestionar".

Y agregó: "Para nosotros está claro que tiene que haber un Juntos por el Cambio mejor, para que eso suceda tiene que haber un radicalismo mejor, porque no creo que la coalición cívica cambie mucho, no creo que el PRO cambie mucho".

Por último, insistió en que "tiene que haber un radicalismo distinto y mejor. Que salga de la comodidad y pase a tener la vocación de transitar la incomodidad de gestionar".

En diálogo esta mañana con Panorama, por LU2, Posse subrayó que "el radicalismo no sólo debe tener un rol protagónico en Juntos por el Cambio, sino también en la ampliación de este frente. No nos podemos conformar con haber tenido el 41 % de los votos, tenemos que ir por más, y para eso hay que sumar".

Por otra parte, sostuvo que que "el radicalismo está en condiciones de convocar a un frente que sostenga las políticas de Estado"