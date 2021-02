Las bochas se irán rodando para la ciudad de Punta Alta

"Punta Alta podrá disfrutar de un torneo como hace tiempo no se hacía. Será un linda fiesta para quienes gustan de las bochas".

Leonardo Moncada arribó a Villa Mitre con el ánimo renovado, se puso la camiseta y salió decidido a organizar un torneo en su ciudad natal.

"Por ahora no tenemos cancha en Villa Mitre, pero eso no quita que el club no pueda ser organizador. Aprovechando que ya está casi en marcha el certamen oficial de parejas, será una linda antesala para disfrutar", dijo Moncada.

Con una inscripción de 3.000 pesos la pareja, y las sedes de Ciudad Atlántida y Deportivo Punta Alta como escenarios, la fecha elegida es el domingo 7 de marzo.

"Serán 3 zonas de cuatro equipos, con un total de 12 parejas. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la etapa de definición y allí se realizará el sorteo correspondiente", remarcó.

La parejas deberá estar compuesta por un jugador de Segunda y uno de Tercera, respectivamente.

Informes se podrán recabar llamando al número telefónico 2932-516822.