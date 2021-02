Red Bull presentó la nueva ilusión de Max Verstappen y Sergio Pérez

El equipo Red Bull Racing dio a conocer hoy, mediante redes sociales, el nuevo monoplaza que utilizará en la temporada 2021, con el que pretende, como en los últimos años, dar caza a la poderosa escuadra alemana Mercedes.

La nueva obra del prestigioso ingeniero Adrian Newey, campeón con la marca austríaca, con McLaren y Williams, el RB16B, no presenta mayores cambios aerodinámicos ni estéticos a la vista, aunque, para corroborar ello con certeza, habrá que aguardar a los tests de pretemporada, previstos para el 12 de marzo en Bahrein.

La marca de la bebida energética presenta su gran novedad en la plantilla de pilotos, con la inclusión del experimentado piloto mexicano Sergio Pérez, quien acompañará al veloz holandés Max Verstappen; dupla que asoma como temerosa para los demás adversarios.

Por tercera temporada consecutiva, los monoplazas Red Bull acelerarán bajo la potencia de los propulsores Honda, en lo que será la última temporada de la marca nipona antes de marcharse, una vez más, de la máxima.

