Héctor Gay: "La credibilidad del sistema de vacunación está por el piso"

El intendente Héctor Gay dijo esta tarde por LU2 que "la credibilidad del sistema de vacunación está por el piso y va a costar en recuperarlo", en referencia a las consecuencias de la vacunación VIP y también de cómo estaba la situación antes de ese escándalo.

"Es un golpe a la credibilidad. Hay una encuesta de Management & Fit que dice que más del 60 % de los consultados no cree en lo que se está haciendo. Y en lo que es Bahía y la región, salió un informe de La Nueva. sobre la cantidad de gente que se registró para recibir la vacunación y es muy poca", expresó al programa Convergencias.

"Esto del fin de semana es un golpe mortal a la credibilidad. Todos tenemos gente mayor, abuelos, gente en geriátricos con un promedio de 80 años que no sabe cuándo van a traer la vacuna. Hoy sale Guzmán diciendo que se vacunó y tiene 38 años, entonces cómo le decís a ese abuelo, a esa abuela... hay mucha indignación", agregó el jefe comunal bahiense.

"La credibilidad ya venia complicada por la cantidad de dosis, tenemos 400.000 personas vacunadas en todo el país con las dos dosis. Miro a Chile y ya vacunó a 3 millones de personas; no estoy hablando de Alemania, Francia o Inglaterra", sostuvo.

Gay contó que le pidió al Hospital Municipal datos de los vacunados la semana pasada, que es lo que le "concierne", antes de que saliera a la luz las personas que se vacunaron irregularmente en el país.

"Solo pedí lo que me concierne, lo del Hospital Municipal. No tengo información de que en Bahía haya tenido cosas de esa gravedad", dijo.

"Hemos ofrecido a Región Sanitaria la estructura de vacunación del Municipio, que es histórica. Esta a disposición; no la han utilizado, pero sigue a disposición", contó Gay.

Finalmente, volvió a referirse al escándalo de las vacunas VIP y la situación de la vacunación en Argentina: "Me produce mucha tristeza, pena, porque es complejo el tema de la pandemia. Estoy convencido de que este es un buen momento para hacer la vacunación, a diferencia de Europa, donde están abarrotados, Ojalá la meseta siga así, hoy nos encontramos con la falta de vacunas y además con este escándalo. Mucha gente está con bronca porque con estas cosas no se juega. Duelen, porque hay hasta personal de salud que no recibió las vacunas y gente mayor".