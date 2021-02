"Se vacunaron dirigentes de mi propio partido en San Isidro", dijo un diputado radical

El diputado provincial y vicepresidente del comité bonaerense de la UCR, Carlos Fernández, dijo esta tarde por LU2 que dirigentes de su propio partido se vacunaron en el partido de San Isidro, aunque no dio nombres, hablando sobre el escándalo de las vacunas VIP.

"Sé que el gobernador (Axel Kicillof) les pidió a los intendentes que se vacunaran, cuando estaba discusión la fiabilidad de la vacuna rusa. Pero se han vacunado algunos dirigentes de mi propio partido en el municipio de San Isidro. Es una vergüenza del lugar que sea. Merecen el máximo castigo y rigor, desde el punto de vista legal y social", expresó al programa Convergencias.

"Estoy absolutamente indignado. Es una verdadera vergüenza que haya vacunatorio VIP para amigos del poder. Hay una primera línea, hay ancianos, familias enteras que quedaron destrozados por las muertes. Esto se manejó con un nivel de ineptitud escandaloso. Además de inútiles, son desvergonzados, Somos de los peores países del mundo en lo que es combatir la pandemia", agregó.

"Parecemos una república bananera, donde los amigos del poder son unos privilegiados. Yo mismo me he recluido, porque he tenido algún contacto estrecho. He cumplido a rajatabla y eso que tengo obligaciones, como recorrer la provincia. Esto iguala para abajo", sentenció.

Fernández estará mañana en Bahía Blanca para charlar con medios y afiliados del partido, como parte de una gira que está haciendo producto de la elección interna que se hará el 21 de marzo.

"Somos el único partido político que funciona como tal en la Argentina, renovamos autoridades con voto directo de los afiliados", dijo.

"No formo parte de la lista, hace cuatro años que soy vicepresidente del comité y dejamos la posta a otra camada de dirigentes que nos van a representar muy bien", expresó el diputado que apoya la lista encabezada por Maximiliano Abad y Erica Revilla.