Reunión por el agua: "Los vecinos pedimos que no hagan política y hasta acá vemos responsabilidad"

Integrantes de la Mesa del Agua se reunieron hoy con el intendente Héctor Gay, quien les comentó detalles del encuentro que tuvo días atrás con el subsecretario provincial de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, por los problemas del agua en Bahía Blanca.

Tras la reunión que se llevó a cabo este mediodía en el Municipio, La Nueva. dialogó con dos vecinos que estuvieron presentes y ambos manifestaron que están a la expectativa de que las obras se concreten en los tiempos mencionados.

"Gay nos puso al tanto de lo que se habló en distintas reuniones que tuvo con el gobernador [Axel Kicillof] y con Jelinski, donde se hizo el planteo de las obras que están programadas para Bahía Blanca; y nos dijo que viene todo según lo estipulado", señaló Dante Lange, quien remarcó que "los vecinos hemos pedido que no hagan política con esto y vemos que el oficialismo, la oposición, ABSA y el ADA [Autoridad del Agua] entendieron la problemática y hasta acá están trabajando con responsabilidad".

Por su parte, Ángeles Montes de Oca, otra vecina que participó de la reunión, contó que "el intendente manifestó que está la plata para las obras a mediano plazo, y que ahora se está trabajando con la parte del papeleo de esas obras, que se van a licitar para junio/julio y comenzarían en septiembre. También nos dijo que en la reunión de La Plata pidió que la situación no se dilate más".

Según relató la mujer, Gay mencionó entre esas obras "dos cisternas, una para planta Patagonia y otra para Bosque Alto, el acueducto de Grünbein y otro módulo de potabilización de la planta".

Lange indicó que como son obras que llevan su tiempo, ya saben que los problemas van a seguir estando el próximo verano, aunque esperan que sean menores.

"Hay que hacer dos cisternas grandes y su construcción demora un año y medio o dos años; entonces si se comienza en septiembre, obviamente las obras no van a estar para el verano que viene. Pero hay alternativas que pueden mejorar la distribución del agua y compensar las presiones dentro del casco urbano de Bahía Blanca. Se están haciendo cosas pequeñas con recursos de ABSA como solucionar pérdidas, detectar conexiones clandestinas y el mejoramiento de la planta Patagonia. Pero las obras que realmente van a marcar diferencia son las de largo plazo", consideró el vecino.

A su vez, remarcó que en el encuentro "se hizo muchísimo hincapié en la forma de cobrar el agua para que no se dispare el consumo. Sabemos que hay barrios que no tienen problemas y se está viendo que en esos sectores por ahí se derrocha o se hace un mal uso del agua, provocando así el desabastecimiento de otros lugares donde está más sensible el tema".

"Para cambiar el sistema de cobro de agua, tienen que cambiar todos los medidores de la provincia de Buenos Aires porque ese sistema está igual en toda la provincia. Para eso hay que generar una audiencia pública, así que va a llevar mucho tiempo de gestión [...] Bahía tiene un consumo por persona que ronda los 600 litros diarios y a nivel mundial está estipulado que a una persona le tiene que alcanzar con 300. Por eso estaría bueno que el agua, una vez pasados esos 300 litros, tenga un costo muy superior para tomar conciencia de su uso", sostuvo el vecino.

Montes de Oca, en tanto, también contó que hoy volvieron a consultar por el tema de los camiones que asisten con agua a algunos sectores: "La ART no cubre la parte de que [los trabajadores de ABSA] suban a los techos de un domicilio particular para llenar los tanques, por eso pedimos que se solucione. Se manifestó incluso la posibilidad de ampliar la ART para que cubra esa tarea".

Durante la reunión de hoy, los vecinos solicitaron a la Autoridad del Agua un detalle del criterio de descuentos a familias residentes en sectores afectados y pidieron informes relacionados con las actuaciones de oficio en las que participó el organismo.

Ambos vecinos consultados por La Nueva. destacaron que todas las partes estuvieron presentes y se mostraron comprometidas con la resolución de esta problemática. A su vez, indicaron que el próximo martes habrá otro encuentro de la Mesa del Agua en el Concejo Deliberante, donde se va a abordar, entre otras cuestiones, el tema de los descuentos.

Detalle de obras

La empresa ABSA emitió hoy un comunicado para informar que siguen adelante las acciones tendientes a mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable y detallar las tareas que vienen realizando desde octubre, como "reparaciones integrales, recambios de equipo y puestas a punto de sus instalaciones para optimizar la producción y distribución de agua a través de los sistemas operativos".

"En cuanto a captación de agua, se realizó la reparación del bombeo de la toma de Mirasoles, sobre el arroyo Napostá, y el arreglo de la válvula de impulsión y conducto desde el predio de Empleados de Comercio. También se ha iniciado el estudio y evaluación de la puesta en servicio de las perforaciones semisurgentes ubicadas en la Base Espora", indicó la empresa.

Y añadió: "En las plantas potabilizadores se repararon integralmente tres filtros, dos en Patagonia y uno en Grünbein que posibilitan el funcionamiento de todas las instalaciones. También se realizaron limpiezas en las lagunas sedimentadoras que contiene el agua de lavado de filtros en la Planta Potabilizadora Patagonia, se inició el tendido de una interconexión hacia un pluvial para aliviar su capacidad y poder operar sin interrupciones la toma de agua ubicada sobre el Napostá".

En cuanto a la distribución, ABSA señaló que "desde diciembre, se ha intensificado el trabajo de cuadrillas, duplicando su número y llevando a 20 las dotaciones dedicadas a la reparación de pérdidas en redes. También se ejecutó el arreglo del acueducto de 820 milímetros en el eje Brandsen- Undiano y sirve como refuerzo al suministro del micro y macrocentro y al barrio Universitario".

Además, remarcó que "se organizó la entrega alternativa de agua potable a través de camiones cisternas con la disponibilidad de 10 unidades de 10 mil litros y una de 30 mil, la instalación de más de 20 cisternas en los barrios más alejados y la posibilidad de asistir con bidones de agua a usuarios a los que sea imposible la recarga de sus reservas con los camiones".

La empresa también destacó que desde octubre atendieron a "usuarios de distintos sectores afectados por baja presión u ocasionales faltantes, a través de encuentros virtuales, reuniones presenciales, y participación en la Mesa del Agua desde su conformación. En este sentido, se realizó un descuento en las tarifas de las facturaciones de enero en los días y sectores afectados por los inconvenientes".

Laura Biondini, representante del oficialismo en la Mesa del Agua, criticó ayer esos descuentos: "No da más la tolerancia de la gente y es entendible, porque es una tomada de pelo atrás de la otra", manifestó la concejala de Juntos por el Cambio a CNN Radio.

En el comunicado emitido hoy, ABSA resaltó que, por el inicio del ciclo lectivo, coordinaron con el Consejo Escolar el monitoreo y revisión de las conexiones a la red de los establecimientos escolares que presentan inconvenientes; y adelantó que se dispondrá de dos de los camiones cisternas para la atención exclusiva de jardines y escuelas.

Ayer, el secretario de Gobierno municipal, Adrián Jouglard, contó que están "haciendo un relevamiento de la ubicación de los tanques en las escuelas para que, si llega a hacer falta agua, se pueda proveer rápidamente".