Descuentos del agua: "Es una tomada de pelo atrás de otra", dijo Laura Biondini

Laura Biondini, representante del oficialismo en la Mesa del Agua, criticó esta mañana los descuentos que va a hacer ABSA en Bahía Blanca y dijo que "es una tomada de pelo atrás de otra".

"No da más la tolerancia de la gente y es entendible, porque es una tomada de pelo atrás de la otra", expresó la concejala de Juntos por el Cambio a CNN Radio.

Biondini dijo que los descuentos que quiere aplicar ABSA "no reflejan las realidad de los barrios de la ciudad", y agregó: "Casos emblemáticos como los de Cerri, la zona alta, que tienen problemas todos los años, y es una tomada de pelo que digan que son diez días los que el servicio estuvo afectado".

"Al no tener el servicio, corresponde no cobrarlo. No había agua, o había con baja presión, o en forma turbia. No se daba como decía el contrato de concesión donde están establecidas las pautas", afirmó.

"Después de todo el trabajo, creíamos que la Provincia se iba a poner del lado del vecino. El descuento no es el que corresponde y los vecinos pueden hacer de forma personal el reclamo, pero la Provincia podría hacerlo de oficio y evitar esta pérdida de tiempo y burocracia", sostuvo.

"La cantidad de días no son reales. Hay vecinos de barrios altos pidiendo camiones, incluso la semana pasada que no hubo altas temperaturas", comentó.

Biondini contó que la Mesa del Agua se va a volver a reunir la semana que viene "para avanzar con el plan de obras que en teoría tendría que estar entregando ABSA y la Provincia, pero también hablar con la OMIC y la Defensoría del Pueblo para saber cómo hacemos el reclamo y reconsideren los descuentos que van a realizar" y que mañana también tendrán un encuentro con el intendente Héctor Gay.