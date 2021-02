Liga Argentina: Villa Mitre verá por TV el inicio de la temporada 2021

Con el clásico santafesino entre Unión y Colón comenzará este jueves la Liga Argentina de básquetbol, el segundo escalón del profesionalismo.

Comenzará a las 21 y se llevará a cabo en el gimnasio Angel Malvicino del Tatengue, que funcionará como una de las burbujas en las que competirá la zona Norte del certamen.

El primer paso para el regreso de la categoría en la que participa Villa Mitre y que tuvo sus últimos partidos a mediados de marzo 2020.

El tricolor hará su debut este sábado frente a Ciclista Juninense, 16.30, en una de las burbujas que tendrá la Conferencia Sur en Viedma y Carmen de Patagones.

Por su parte el partido inaugural entre los clásicos rivales santafesinos se podrá ver por el canal Deportv. Además, para esta temporada la Asociación de Clubes implementó una nueva plataforma streaming para seguir los juegos de la categoría y de la Liga Femenina: basquetpasstv.

Unión, bajo la conducción del DT Juan Francisco Ponce, concretará su octava temporada consecutiva en el básquetbol argentino de la segunda categoría. Se reforzó con los internos Sebastián Uranga (ex Estudiantes de Concordia, Obras Basket y Ciclista Juninense) y del interno Cristian Scaramuzzino (San Martín de Corrientes). Entre los Sub 23 se encuentran el base Gastón Bertona (ex Obras Basket) y el alero Jerónimo Díaz Muller.

Mirá el spot institucional que preparó la organización de la burbuja Sur en Viedma-Carmen de Patagones:

#LigaArgentina



Viedma-Patagones se prepara para recibir una de las sedes de la Liga Argentina.@DepoViedmaOK



📹 El spot de la @MuniViedma pic.twitter.com/pUWPi7s6N8 — La Liga Argentina (@LigaARGbasquet) February 16, 2021

Colón asomará con su primera incursión en la Liga Argentina, tras llegar a un acuerdo y adquirir plaza. El armado del plantel quedó a cargo del entrenador Ricardo De Cecco (ex Salta Basket), quien dispondrá del jugador franquicia Diego García (base de 41 años, con pasado exitoso en Ben Hur de Rafaela, Quimsa de Santiago del Estero y Peñarol de Mar del Plata). Curiosamente, vistió la camiseta de Unión en la temporada 2019-2020.

Completan el alero Agustín Carnovale (ex Monte Hermoso Basket y Echagüe), el centro cubano Pedro Bombino Parada (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) y los Sub 23 Tomás Gutiérrez y Joaquín Ríos, ambos ex Atenas de Córdoba.

Todos ok para el viaje

El plantel de Villa Mitre viajará a Viedma el sábado a las 7.

Este jueves el equipo dirigido por Lisandro De Tomasi superó con éxito los hisopados (todos con resultado negativo) previo a sumarse a la concentración.

Mañana, el turno del Sur

La Conferencia Sur comenzará oficialmente este viernes con partidos tanto en la burbuja de Viedma-Patagones como en la de Lanús.

A las 16.30: Del Progreso-Quilmes (en Viedma) y Racing (Chivilcoy)-Parque Sur (en club Lanús).

Desde las 19: Atenas (Patagones)-Ciclista Juninense (en club Atenas) y Gimnasia (La Plata)-Tomás de Rocamora (Lanús).

A las 21.30: Deportivo Viedma-Estudiantes de Olavarría (Viedma) y Lanús-Estudiantes de Concordia (Lanús).