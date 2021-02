El parque de Mayo: un paso a mejorar

Pocas veces como en los últimos años se está prestando tanta atención al considerado principal paseo público de la ciudad como es el parque de Mayo.

Incluso en las redes sociales se conformado grupos que intentan verificar las acciones que se desarrollan en el paseo, al tiempo de hacer sugerencias, denunciar actos de vandalismo y realizar propuestas.

Sin embargo, la situación del paseo es de muy alta complejidad y excede la voluntad de los usuarios y vecinos ante una problemática de décadas de mal uso, de falta de planes y estrategias, de jerarquizar el lugar con un presupuesto adecuado.

No es un hecho menor, por ejemplo, que el parque no tenga un plan maestro integral. Una idea llevada a los papeles de que se quiere hacer con el lugar. Sus usos y destinos, sus mejoras e intervenciones. Un plan que esté debidamente consensuado, aprobado y que no dependa de los funcionarios de turno..

Hoy apena la quita que se está haciendo en el arbolado de paseo. Pero los profesionales coinciden en señalar la necesidad de esa intervención. Con ejemplares enfermos, secos, de riesgo por una plantación mal diseñada. Consecuencia de décadas de desatención.

Pero poco se dice que viene después de esta deforestación. Qué se hará con estos espacios. Hasta dónde esa plantación tipo bosque es adecuada y si no corresponde tener otro planteo.

Hace falta limpieza, hace falta definir si será peatonal, vehicular o mixto. Hace falta convencerse de su uso gastronómico. Hace falta definir su destino.

Si en las condiciones que está, que tampoco son las peores ni tan críticas, es un lugar donde concurren miles y miles de personas cada día, significa que es un sitio que tienen mucho valor y potencial, en el que vale la pena intervenir, con seriedd, continuidad y conocimiento.