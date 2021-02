Tras un accidente en la playa, dicen que no hay suficientes inspectores de tránsito en el balneario

La Sociedad de Fomento “Amigos de Pehuen Co” se quejó por la falta de suficientes inspectores de tránsito en la villa balnearia rosaleña.

“Hay uno solo y no hay controles en la playa”, expresó la entidad en un comunicado. El reclamo surge luego de que un hombre que el sábado hacía kitesurf denunciara que fue atropellado por un motociclista en la bajada de Pueblo Darwin.

Aseguran que el accidente ocurrió en una zona de preferencia para bañistas, donde están prohibidas por ordenanza de noviembre pasado las actividades náuticas y el motociclismo ,y donde debería haber un puesto de guardavidas.

Por el lugar, además de motos a alta velocidad transitan camionetas, jeeps, cuatriciclos y todo tipo de vehículos adaptados a terrenos medanosos a centímetros de los bañistas. Además, es un lugar relativamente elegido por los aficionados a las motos de agua y otras actividades náuticas.

"La creación de esta nueva zona fue incluida en la ordenanza por pedido de esta Sociedad de Fomento, atendiendo al reclamo de vecinos del lugar —indicaron—. Lamentablemente, el Ejecutivo Municipal ignoró lo dispuesto por la norma y no solo no dio cumplimiento a lo establecido en ella, sino que en la difusión que se hizo por los medios de comunicación al inicio de la temporada, se contradijo las disposiciones de la misma."

"Somos conscientes de que la implementación de esta zona para bañistas no hubiera sido suficiente para evitar accidentes como el que nos ocupa si no existe la voluntad de ejercer los controles que corresponden. Y es evidente la insuficiencia de inspectores que cumplan las funciones de persuadir, concientizar y en su caso sancionar al eventual infractor. La circulación de motos por la playa no está permitida por la ordenanza", agregaron.

Lesión en un brazo

El accidente que motivó el reclamo de la entidad ocurrió el sábado por la tarde y demandó que el herido, René Aspee (52) debiera ser atendido en la sala médica de Pehuen Co por un corte en un brazo que demandó puntos de sutura.

Desde la Policía informaron que el motociclista fue identificado como Martín Husar, de 27 años, quien circulaba a bordo de una moto marca Honda.