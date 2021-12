Fleteros: piden hasta 10 años de prisión para los acusados

La fiscalía, encabezada por el doctor Mauricio del Cero, pidió penas de hasta 10 años de prisión para los 5 delegados locales del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, acusados de conformar una asociación ilícita.

El mayor planteo recayó en Mariano Llafar, al considerarlo jefe u organizador de una banda delictiva. En el caso de Mario Aguiar, Del Cero pidió 9 años de cárcel por el mismo delito y, para ambos, una multa de 90 mil pesos y el decomiso de los elementos secuestrados.

Para Carlos Ciucci reclamó 8 años de cárcel, por considerarlo partícipe e integrante de la asociación ilícita y una multa de 60 mil pesos; consideró correcto aplicarle 6 años a Pablo Halberg (multa de 60 mil pesos) y 4 años a Salvador Quel (30 mil).

Según el fiscal general Juan Pablo Fernández, quien acompañó a Del Cero y a su colega Rodolfo de Lucia en la jornada de hoy, las pruebas reunidas contra los procesados "son contundentes".

Fernández aseguró que la investigación fue "muy solvente" y de la misma manera calificó el alegato de Del Cero en lo que hace a la explicación de los hechos y el tramo de De Lucia referido a la calificación legal y a la consideración de atenuantes y agravantes.

Actividad paralela

"La cuestión no es si el sindicato existía o no, sino que algunas de las personas, paralelamente a la actividad sindical, tenían una actividad de naturaleza ilícita, en la cual se ponían de acuerdo para obtener determinados beneficios en materia de fletes y que si no lo hacían de buen grado llegaban las amenazas, los daños y los aprietes", explicó Fernández.

Luego fue el turno de los defensores (Miguel Pierri, Valentín Fernández y María Laura Bentivegna), quienes abogaron por la absolución de sus asistidos, al entender que no se configuraron los delitos.

La jueza Daniela Castaño, del Tribunal en lo Criminal N° 3, dará a conocer el veredicto el viernes de la semana que viene.