Mueren el jefe de Estado Mayor de India y otras 12 personas al estrellarse un helicóptero

El jefe del Estado Mayor indio, el general Bipin Rawat, y otras 12 personas fallecieron hoy tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban en el estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, informó la Fuerza Aérea de ese país.

La aeronave chocó en una zona boscosa a unos 10 kilómetros de la ruta más cercana, por lo que los rescatistas tuvieron que acceder a pie al lugar del siniestro, según reportó la agencia AFP.

"Con profundo pesar, está ahora confirmado que el general Bipin Rawat, la señora Madhulika Rawat y otras 11 personas a bordo (del helicóptero) murieron en el lamentable accidente", informó la fuerza aérea en Twitter.

También indicó que un capitán general sobrevivió y era asistido en el Hospital Militar de Wellington.

