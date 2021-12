Tres personas murieron al estrellarse un helicóptero en India con el jefe de Estado mayor a bordo

Un helicóptero que transportaba al jefe del Estado Mayor indio, el general Bipin Rawat, se estrelló hoy en el estado Tamil Nadu, en el sur de la India, causando al menos tres muertos, se informó oficialmente.

"Un helicóptero Mi-17V5 del ejército indio con el jefe del Estado Mayor de la Defensa a bordo, el general Bipin Rawat, tuvo un accidente hoy cerca de Coonoor, en Tamil Nadu", indicó la Fuerza Aérea india en un mensaje en Twitter.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J