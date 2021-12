Estudiantes se afirma y Ailín Larrosa firmó una planilla descomunal

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

En tres partes quedó dividida la tabla de posiciones del torneo local de básquetbol de primera división, en la rama femenina, tras la disputa de la un décima fecha.

En lo más alto continúa ubicándose El Nacional, que estiró su invicto al vencer con suficiencia a Pacífico, como local, por 95 a 25.

La diferencia de 70 puntos es la más amplia del certamen, superando los 60 de Estudiantes al propio Pacífico (36-96).

Hubo seis jugadoras celestes en doble dígito de tantos: Nadia Vrizz (15), Paloma Vecchi (14), Belén Tombesi (13), Rocío Conti (13), Paulina Lazar (12) y Victoria Pérez (10); mientras que Ainara Ibargoyen respondió con 9 puntos en la visita.

Además, Estudiantes venció en el Osvaldo Casanova a Estrela, por 63 a 44 y se afirmó en la segunda colocación.

El juego comenzó 40 minutos más tarde de lo pactado ya que uno de los jueces aún estaba dirigiendo en otra cancha y ese partido se demoró.

En tanto, Sportivo Bahiense sumó una buen triunfo al imponerse en Ingeniero White a Puerto Comercial, por 56 a 51.

En el tricolor se destacaron Rocío García Wild (12) y Agustina Kenny (9, 6 rebotes, 3 asistencias y 5 recuperos); en tanto, Morena Wentland (16) fue una vez más quien sobresalió en el portuario.

Por último, 9 de Julio derrotó a Leandro N. Alem en el Daniel Lacunza, por 71 a 51.

Ileana Corvalán (17) y Carmela Dehumará (14) lideraron a la visita; mientras que Nahiara Jasen (17) comandó al elenco verdirrojo.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 22 puntos (11-0)

2º) Estudiantes, 20 (9-2)

3º) Sportivo, 17 (6-5)

4º) Estrella, 17 (6-5)

5º) 9 de Julio, 16 (6-4)

6º) Comercial, 13 (3-7)

7º) Alem, 12 (1-10)

8º) Pacífico, 12 (1-10)

El cotejo entre 9 de Julio y Comercial, pendiente de la tercera fecha, irá mañana martes a las 20.45 en el Osvaldo Giorgetti. Dirigirán Mariano Enrique y Francisco Irrazábal.

En tanto, por la próxima jornada se medirán 9 de Julio-Estudiantes, Estrella-El Nacional, Pacífico-Sportivo y Alem-Comercial.

Ana Liz Carcas se reencontró con sus compañeras, aunque no pudo jugar

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Era un partido que esperábamos mucho porque siempre sale peleado, esté o no Cata (Ana Liz Carcas). Es complicado jugar tanto tiempo contra una defensa zonal, sobre todo teniendo tan poco tiro de afuera. Buscamos poner la pelota abajo, encontramos algunos huecos y creo que lo hicimos bastante bien".

La frase corresponde a Ailín Larrosa, quien tuvo una sobresaliente actuación ayer y, además, sintetizó en pocas palabras lo que se vivió en el Casanova.

En primer lugar porque el visitante no pudo contar con Carcas, quien ya regresó de su paso por la Liga Nacional (reforzó a Catamarca Básquet) aunque no obtuvo a habilitación desde la Asociación Bahiense para jugar. Estiman que en el transcurso de la semana y con todos los papeles sobre la mesa, la base podría volver a ponerse la camiseta de Estrella en la próxima fecha.

Y en segundo lugar porque ante el poco recambio, Luciano Deminicis apostó por defender en zona 2-3 gran parte del cotejo.

En ese sentido, Estudiantes hizo 1-10 t3 en el 1C y 0-7 t3 en el 2C, aunque alternó buenos contra ataques y en general movió bien la bola en ofensiva.

"Mejoramos mucho la defensa y eso nos abrió el ataque. Creo que es una combinación de varias cosas, lo que nos remarca Georgina (Fornetti), nuestra mentalidad y el hecho de que no bajamos los brazos cuando no nos salen las cosas adelante", añadió la polifuncional, autora de una planilla que excede cualquier análisis: 15 puntos (1-7 t3, 5-8 t2, 2-3 t1), 9 rebotes, 13 asistencias y 14 robos en 38m00.

🏀 Descollante actuación individual de @AilinLarrosaaa en la victoria de @CEstudiantes_BB sobre @ClubAtlEstrella (63-44).



La polifuncional estuvo a un rebote del cuádruple-doble:



15 puntos

9 rebotes

13 asistencias

14 robos

38 minutos



Detalles, luego en https://t.co/WR2nlrjbjI. pic.twitter.com/LzLgPERrmq — Mauro Gustavo Giovannini (@MGGiova) December 6, 2021

El +11 con el que se fue al descanso largo no reflejó todo lo bueno ofrecido por el albo sobre el parquet.

Más aún, la visita metió un par de parciales en el amanecer del 3C que amenazaron con otro desenlace, colocándose 32-26, a 8m10 del 3C y 38-33, a 3m12, con el mejor pasaje de María Marcocci en toda la noche.

Sin embargo, el dueño de casa encontró en el banco la manera de salir del apremio: Anahel Maurer ingresó con la mano cargada, clavó tres triples prácticamente consecutivos y Estudiantes volvió a despegar, esta vez de manera definitiva: 53-37, a 6m45.

"No estaba al tanto de mis estadísticas y creo que mi entrenadora tampoco, si no no me sacaba ja, ja, ja.... Mucho no me fijo en las estadísticas, más bien veo cómo juego o cómo le va al equipo. Hubiese sido la primera vez en tener un cuádruple-doble, aunque en algún momento tendré que mejorar el tema de las perdidas", admitió en relación a las 7 que tuvo anoche y a que faltando dos minutos y a solo un rebote de los diez, su entrenadora decidió retirarla de la cancha.

La victoria ya estaba asegurada.

Georgina Fornetti sigue potenciando a su Estudiantes

Síntesis

Estudiantes (63): Royel Maurer 2, Ailín Larrosa 15, Juliana Brossard 9, Josefina Brossard 2, Candelaria Lauman 7 (Fi); Estefanía Frappiccini 9, Martina Caputo 6, Josefina Rodríguez 0, Anahel Maurer 11, Gimena Seibel 2, Emilce Islas 0 y Luz Schmidt 0. DT: Georgina Fornetti.

Estrella (44): María Marcocci 14, Nerina Franco 5, Guillermina Rial 12, Mariannella Pye 9, Luciana Simioni 4 (Fi); y Bárbara Díaz 0. DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Estudiantes, 17-7; 32-21 y 45-35.

Tiros libres: Estudiantes, 7-18 y Estrella, 6-17.

Cinco faltas: ninguna jugadora llegó al límite.

Árbitros: Nicolás Larrasolo y Juan Jaramillo.

Estadio: Osvaldo Casanova.