Las U15 de Pacífico se abrazaron a un sueño y hoy gritaron ¡dale campeón!

Por Mauro Giovannini

Twitter: @MGGiova

Mail: mgiovannini@lanueva.com

Después de tanto tiempo sin competencia a raíz de la pandemia y para ampliar el horizonte y no quedarse solamente con lo ofrecido a nivel doméstico, Pacífico se propuso encarar la Liga Provincial U15 de clubes.

Y allí el verde no dejó dudas, al adjudicársela de manera invicta.

A la buena performance realizada en la etapa de semifinales, en Necochea (eliminando a Rivadavia y a Quilmes de Mar del Plata), el elenco bahiense le sumó este fin de semana un paso arrollador por Chivilcoy, sede del final four.

Se impuso por 46 a 44 a Deportivo San Vicente —en un cotejo a la postre determinante— y en segundo turno venció al local Argentino, por 56 a 41.

Ambos resultados de ayer le significaron alcanzar el campeonato antes de medirse con Argentino de Junín, rival al que hoy superaron por 67 a 29 en el gimnasio Carlos Aiello.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"El primer partido fue muy parejo, nos costó marcar nuestro ritmo y nuestro juego. Contra el local fue un partidazo, pero lo sacamos adelante, y hoy ya éramos campeonas, rotamos mucho más el equipo e igual pusimos todo", le contó Camila Hosni a La Nueva.

"Está bueno medirse con equipos de otros lados y así saber qué tenemos para mejorar. Terminamos invictas, así que estamos muy conformes y nos volvemos felices por todo lo que logramos", añadió uno de los emblemas del plantel que fue conducido por Esteban Richotti, en reemplazo de Bruno Sagripandi, quien no pudo viajar.

Imagen del último partido (gentileza Oscar Vivanco)

"Estamos muy contentas por el torneo que jugamos y que se nos haya podido dar, gracias a la confianza que nos dieron los entrenadores, Bruno (Sagripandi) y Esteban (Richotti), y el que nos damos entre las compañeras", sostuvo Martina Bussetti.

"El primer partido estuvo muy peleado, fue un rival difícil y en lo personal me alegra que con un doble mío pudimos sacar la ventaja. Ya en el segundo logramos una diferencia que nos dio más confianza para ganarlo y ganar hoy también", agregó la exjugadora de Villa Mitre.

"Bruno fue muy importante a lo largo del año, nos conoce mucho y nos da seguridad a la hora de jugar. Fue raro que no esté acá, pero sabíamos bien lo que teníamos que hacer y nos acordamos de sus consejos", completó Azul Carli, otro de los buenos exponentes del equipo.

El plantel verde estuvo compuesto por:

Camila Hosni (2 puntos vs San Vicente, 11 vs Argentino de Chivilcoy y 7 vs Argentino de Junín)

Azul Carli (7, 14 y 5)

Sophia Torres (0, 0 y 3)

Belén Lezcano (8, 5 y 0)

Martina Bussetti (10, 7 y 9)

Juana Felsinger (4, 10 y 13)

Agustina Prada Blázquez (2, 0 y 4)

Rosario Gómez Villa (0, 4 y 0)

Maitena Klimek (1, 0 y 0)

Tiziana Giannecchini (12, 5 y 14)

Julieta Sánchez Vitale (0, no jugó y 4)

Delfina Alves (no jugó, 0 y 8)

Sofía Queheille (0, 0 y no jugó)

Todos los resultados

Argentino (Chivilcoy) 52-48 Argentino (Junín)

San Vicente 44-46 Pacífico

Argentino (Junín) 24-50 San Vicente

Argentino (Chivilcoy) 41-56 Pacífico

Argentino (Junín) 29-67 Pacífico)

Hoy, 12.00, Argentino (Chivilcoy) vs San Vicente