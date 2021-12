Moyano: "El 63% de los accidentes en Bahía Blanca lo provocan las motos"

Las estadísticas oficiales son claras: en nuestra ciudad, la mayoría de los accidentes de tránsito son provocados por motocicletas o, al menos, las tienene como protagonistas.

“En Bahía Blanca, el 63% de los accidentes de tránsito es provocado por las motos y, de esos, el 77% terminan con un conductor internado en terapia”, aseguró el director general de Ordenamiento Urbano, Martín Moyano.

En ese sentido, reconoció que desde la comuna se está poniendo un especial énfasis en controlar este tipo de vehículos.

“Algunos conducen con 1,2 o 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre y, en términos de alcohol, esa es una situación en la que uno no puede caminar derecho y, mucho menos, manejar una moto. Todos compartimos que esta es una de las situaciones más preocupantes de la ciudad: no entendemos que si bebemos, no tenemos que conducir”, lamentó.

Durante el fin de semana, en la ciudad se hicieron 700 controles de tránsito en Bahía Blanca, que terminaron con 76 vehículos secuestrados y 36 alcoholemias positivas.

“También retuvimos 24 motos, por conductores que tampoco llevaban casco. Esto es tremendo, porque si hay un accidente, el conductor va derecho a la terapia. También vimos mucha gente sin el seguro al día o sin licencia de conducir”, dijo.

Actualmente, los límites son de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para quienes circulan en autos o camionetas y de 0,2g/l para quienes lo hacen en moto.



Moyano manifestó que al hacer estos controles y encontrar resultados positivos, al retirar los vehículos se están salvando vidas.

En cuanto a la posibilidad de generar una ordenanza de Tolerancia Cero en la ciudad, manifestó que no terminaría provocando los resultados buscados.

"Creo que una ordenanza de Alcohol Cero no resolverá el tema, sino que es necesaria una política multicausal y un trabajo integral. Necesitamos más controles para sacar de la calle a la gente que maneja alcoholizada", dijo el funcionario por Panorama, que se emite por "LU2".

En ese sentido, señaló que se están llevando a cabo mayores controles para evitar la circulación de personas con un nivel de alcohol en sangre que supere lo permitido, a lo cual se suman aspectos punitivos, como la retención del carné de conducir, el secuestro del vehículo o multas que pueden llegar a alcanzar los 100 mil pesos.

Por ello, destacó que se ha aplicado una serie de políticas que “se conjugan para ir más despacio por la ciudad, como los tótems o las bicisendas, entre otras cosas”.

El funcionario definió al alto índice de alcoholemias positivas como consecuencia de una “anomia pospandemia”.

“Durante 18 meses, desde la municipalidad se apoyó a la policía controlando las salidas de fiestas o que la gente no se juntara demasiado en espacios públicos en las madrugadas, y durante el día teníamos poca gente en la calle. Ahora que volvemos a la normalidad, el inspector vuelve a trabajar en horarios normales”, manifestó.

Además, destacó que este primer fin de semana de diciembre fue en el que menos accidentes de tránsito se registraron en los últimos seis años.

“También estamos preocupados por la gran cantidad de fiestas que se hacen desde el 20 de diciembre hasta fin de año, que normalmente son las que disparan estos números”, reconoció.