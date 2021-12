Obras en carpeta, otro panfleto en el ataque al local del Frente de Todos y la banca que no te banca

--Buen día, Juan, ¿ya fuiste a ver la estatua del Muñeco?

--En una de esas el jueves voy con mi amigo el Colo del Noroeste. ¿Vos no querés también darte una vuelta por la puerta del Monumental?

--Mmm… paso.

--Claro. Estos días debés estar bastante mareado, mejor dicho intoxicado, con todo lo que vienen pasando…

--Te recomiendo parar un poco con las gastadas porque, en una de esas, el miércoles en Santiago del Estero damos otra vuelta…

--Es verdad, capaz se les da. Una copita de vez en cuando no viene mal, pero como por ahora lo único que te veo levantando es presión, mejor pasemos a nuestros temas de cada domingo.

--Tranquilo, estoy muy bien, sólo un poco preocupado, pero no precisamente por eso…

--Ya sé, por el aumento del dólar…

--No, la economía es un clásico, sobre todo a esta altura del año, pero me preocupa que el mundo siga sin poder zafar del Covid y que en Bahía vayan aumentando los casos. Si bien por el momento son un puñado, fijate que en tres días se duplicaron.

--Es lo que hay, y encima ahora súmale la variante Ómicron, el posible cierre de fronteras, etc, etc. Esperemos que la situación no se agrave. Bueno, mientras pedimos el primer café contame algo.

--El viernes se lanza en Bahía, más precisamente en la sede de la Unión Industrial, Polo Productivo de la Región Oceánica Bonaerense, una entidad que no surgió en Bahía, sino que comenzó a tomar forma en Mar del Plata hace dos años y medio y ahora finalmente sale a la cancha.

--¿Cuál es la idea?

--Concentrar los esfuerzos productivos de una amplia región, de sus sectores industriales y de servicios, puertos, parques industriales, polos, clústers, etc., incluyendo así también a sus sectores del conocimiento y del trabajo, reivindicando y fortaleciendo la relación publico-privada.

--Lo anoto, y ahora que mencionaste al puerto me gustaría saber algo…

--¿Qué querés saber?

--El lunes regresó el intendente y no hubo anuncio alguno sobre quién será el nuevo representante de la Muni en el directorio del Consorcio de Gestión.

--Por ahora a nadie. Parece que Gay no se va a apurar porque no existe impedimento legal para que continúe Fernando Compagnoni, al menos por lo que queda del mes.

--¿Los cambios de gabinete son el lunes 13?

--Exacto, allí asumen los funcionarios que fueron anunciados días atrás, pero a partir de allí comienza la sintonía fina con algunos otros cargos como el tema de las delegaciones. Por ejemplo, Luis Tonín asume como delegado en Villa Rosas y su trabajo que venía haciendo en Políticas Sociales lo realice Marisa Pignatelli. En tanto, Gustavo Avellaneda se dedicará solamente a White.

--¿Qué sabés de la presidencia del Concejo Deliberante? ¿Es posible que Fabiola Buosi ocupe ese cargo y no Adrián Jouglard?

--Esto se definirá mañana o el martes. No le saques fichas al Choper, pero hay muchas posibilidades de que eso ocurra.

--Obviamente no sería la primera mujer en ocupar ese cargo…

--Para nada, haciendo un rápido ejercicio de memoria me acuerdo de Virginia Linares y de Marta Castaño.

--Me quedé pensando, si asume en la presidencia, ¿ese movimiento respondería al deseo de Héctor Gay de que sea una mujer quien lo suceda?

--Podría ser, pero hay que ir paso a paso y ver lo que sucede mañana o pasado. Si efectivamente la bendecida es Buosi, es una buena forma de que vaya siendo más conocida por la ciudadanía de cara a las elecciones de 2023.

--Eso más que tenga una asidua presencia en los barrios.

--Por supuesto, y no hay que dudar en que lo hará.

--¿Algo de la sesión del Concejo?

--Lo más importante, el viernes pasado, fue el aumento de tasas, en sesión extraordinaria, del 49 por ciento, es decir, por debajo de la inflación estimada, que contó con el voto del oficialismo, es decir, se sancionó por mayoría. También fue la última sesión para varios concejales porque la semana que viene se renuevan las bancas.

--¿Se aprobó algo más?

--Dos temas interesantes. El primero, por unanimidad, consiste en la primera etapa del proyecto de remodelación, revitalización y refacción del Parque Independencia, la que incluye un tramo del sector noroeste, sobre la avenida Pringles.

--¿Qué se va a hacer?

--Una plaza interna al Parque que reordene el espacio dentro del sector a través de senderos peatonales; instalación, refacción de mobiliario, luminarias, etc, con un presupuesto de casi 30 palitos.

--Me hablaste de dos proyectos…

--El segundo, que se aprobó por mayoría, también fue impulsado por el oficialismo y destina casi 5 millones a mejorar le iluminación externa, por caso las farolas negras existentes y las carteleras, entre otras obras.

--Ya que estamos hablando de esa zona, bien por tu adelanto del domingo pasado sobre el inicio de las obras en la peatonal Portugal.

--Para eso estamos, pero de paso te digo que si todo marcha bien para marzo la ciudad habrá sumado un nuevo espacio público, continuidad de otros sectores muy atractivos como avenida Alem y la semipetonal Alsina.

--Ya que estamos con tus anticipos, realmente estabas en lo cierto cuando me comentaste que ninguna de las grandes obras de agua licitadas había sido adjudicada. Ayer leí una buena descripción de cada una en un informe de La Nueva.

--Lamentablemente es así. De todas formas, en el proyecto de presupuesto provincial para 2022 Bahía es el cuarto municipio con más obras, y entre ellas están las de agua.

--Buena noticia. ¿Y la autovía de la Circunvalación Norte, entre Cabrera y Carrindanga?

--También está, aunque estar dentro del presupuesto es un paso, pero no te asegura nada porque después puede pasar el año sin que se ejecuten. Ejemplos sobran.

--¿Alguna obra provincial más?

--Sí, la repavimentación y ensanche de la ruta 51, entre Frapal y Bahía, que es el tramo que falta.

--Bien, no deja de ser una buena noticia.

--Sí, pero el que últimamente no tuvo buenas noticias es un conocido empresario bahiense a quien en Buenos Aires le robaron el celular.

--Bueno, nada del otro mundo, todo el tiempo se roban celulares.

--Sí, pero hay robos y robos en materia de celulares. En este caso, el hecho fue bastante más grave de lo habitual y puede servir para que otras personas tomen recaudos de seguridad.

--A ver...

--El tema fue que se lo sacaron de las manos mientras estaba hablando, es decir los ladrones se llevaron el teléfono desbloqueado. Primer paso de la tormenta perfecta. Un teléfono bloqueado es solo un teléfono, un aparato, más o menos caro. Pero un celular desbloqueado no es un teléfono. Es una vida. ¿Me entendés?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Y sí. En estas épocas el teléfono tiene nuestra vida adentro.

--Y en el caso de un empresario, te imaginarás la información financiera y bancaria que puede haber en una memoria que, sin bloqueo, queda abierta para los delincuentes.

--Ni me digas. Mi duda es que los teléfonos, al menos el mío, se suelen bloquear solos unos segundos después de que se corta la llamada.

--Sí. Pero ahí hay un tema a tener en cuenta. Se bloquea solo, excepto que los chorros activen de inmediato algún programa. En este caso, según se pudo comprobar recién al otro día, cuando todo el daño estaba hecho, los ladrones mantuvieron la cámara del teléfono filmando hasta que lo entregaron al reducidor, quien seguramente es el experto en sacar información “útil” para el vaciamiento de cuentas y demás estafas.

--Me imagino lo que pagan estos delincuentes informáticos por un teléfono de alta gama en uso y des bloqueado...

--No. No te imaginás. Me dicen que por un iPhone 12 robado en la zona del microcentro porteño y desbloqueado, un hacker llega a pagar unos 350 mil pesos, mientras que bloqueado no pasa de diez o quince mil pesos, e incluso, menos.

--¿Estás seguro?

--Es que el precio no va en relación al aparato, sino en cuánto estiman los reducidores hackers que podrán “ordeñarlo”. En este caso, entre una cosa y la otra, al duelo le ocasionaron un perjuicio cercano a los dos millones de pesos.

--Eso no lo entiendo. Una cosa es acceder al teléfono y otra a las cuentas que tienen sus propias claves y sus propias medidas de seguridad. Las tarjetas, además, se pueden anular.

--En el tema tarjetas, me dicen que fue una carrera contra el tiempo. Cuando el damnificado se dio cuenta varias horas después de que no solo había perdido el aparato sino que, increíblemente, habían empezado a vaciarle las cuentas, decidió anular todas sus tarjetas, que eran muchas tanto personales y como corporativas, ya que no sabía de cuáles tenía datos en la memoria, fotos por ejemplo, y de cuáles no.

--Claro, y las tarjetas deben haber sido sólo una parte.

--Sí, otra cuestión fueron las cuentas. De una cuenta de un banco de primera línea le transfirieron casi medio millón de pesos, aunque esa cuenta tenía clave de seguridad biométrica.

--¿Pero eso tampoco es seguro?

--Al parecer, la cara de uno es fácilmente jaqueable en las aplicaciones bancarias o los ladrones conocen algún sistema para que el banco pise el palito y blanquee las claves sin grandes comprobaciones, tal vez a partir del mail. Como sea, es un tema para preguntarle a cada entidad bancaria. También, los ladrones tomaron créditos con Mercado Libre, por ejemplo, y si bien esa empresa tomó el reclamo, aún no dio respuesta.

--¿Ahí terminó todo?

--Nooo… hay más. La frutilla de este postre indigesto la tuvo el hombre cuando empezó a querer advertirle al servicio de atención al cliente de la banca electrónica argentina Brubank, que estaba siendo objeto de una estafa, mediante la cual le habían robado una gran cantidad de dinero de una cuenta en un banco tradicional, haciéndole transferencias de sus fondos a cuentas justamente de Brubank.

--Pobre tipo…

--Sí, primero a una propia y de allí a cinco cuentas distintas, bastante dudosas. No hubo manera de que la firma se hiciera cargo de algo. Simplemente, le dijeron que no era problema de ellos, que no atenderían el reclamo.

--Hay firmas comprometidas con los clientes y otras que no.

--Siempre fue así. Como vos decís, hay que tener esto en cuenta a la hora de elegir.

--Ahora, me pregunto por qué no borró el teléfono en forma remota. ¿No se avivó de hacerlo? ¿No pudo?

--Claro que lo intentó. Lo que pasa es que existe un sistema de seguridad que se llama comprobación en dos pasos. Me explicaron algo así. Si vos, por ejemplo, querés borrar por internet tu teléfono apple perdido, entrás con tu clave al sitio www.icloud.com y te va a pedir que escribas un código que el propio sistema te manda a tu teléfono de confianza.

--Eso ya lo sé.

--Pará que sigo. Como el sistema pone tu propio teléfono como el teléfono de confianza por default, (algo que nadie tiene en cuenta), el código para entrar al sitio desde donde se puede borrar o bloquear tu teléfono, le llega a los ladrones y no a vos. Los ladrones lo rechaban y listo. El teléfono desbloqueado queda así, secuestrado. Este secuestro que te cuento duró hasta que la empresa Apple en Estados Unidos accedió a interceder luego de 24 horas. Ya era más que tarde.

--Por lo que entendí, entonces, hay muchas cosas de seguridad alrededor de nuestros teléfonos que deberíamos saber para evitar dolores de cabeza. Aunque no seamos empresarios.

--Sin duda. En estos días seguramente los muchachos de lanueva.com van a hacer un informe para explicar cómo evitar que nos secuestren la vida cuando nos roban el teléfono.

--Lo espero ansioso, me hiciste asustar.

--Me alegro. Y si vas a hablar por teléfono que no sea en la calle.

--Ya que estamos en temas policiales, aún no me dijiste nada sobre el atentado al local del Frente de Todos, en Lavalle al 300.

--Lo más interesante que pude saber es que había un segundo panfleto, ubicado detrás del que estaba Germán Sasso con Tolosa Paz y Santilli y el libro.

--Uhh, ¿y decía algo?

--Sí, con la misma tipografía decía: “Periodismo genocida, 120 mil inocentes. Facundo Astudillo Castro, ni olvido ni perdón. Cuídense en casa. Izquierda Unida.”

--¿Qué lectura hacés?

--Que debe estar refiriéndose a los 120 mil muertos por Covid en el país. Por otro lado, con esto nuestro colega Germán podría salir fortalecido en su demanda contra el abogado Aparicio porque esto tiene que ver con un ataque al periodista y al periodismo en general.

--¿No está relacionado con el atentado al local de La Cámpora?

--Los investigadores hasta ahora opinan que no, pero están molestos por la falta de cámaras públicas en las cercanías y porque alguna otra no funcionaba.

--¿Esto es así?

--En el Municipio no dicen lo mismo. Me dijeron que en esa cuadra no hay cámaras y las más cercanas, a 100 o 150 metros, andaban perfectamente. Incluso me dijeron que la Policía tiene las imágenes. Me explicaban que cuando hay, por ejemplo, una tormenta, como la del jueves, por una cuestión de protección la cámara sala de servicio y hay que volver a ponerla en marcha.

--¿No es automático?.

--Me dijeron que no, que son cámaras medio obsoletas porque datan de 2011 y que en 2022 habrá una partida importante para comenzar a modernizarlas.

--Decime, ¿hubo alguna novedad con la posibilidad de que un bahiense se convierta en senador italiano?

--¿Te referís a Francisco Nardelli?

--Sí claro, al presidente del Hospital Italiano.

--Por lo que sé ahora se va a Italia porque el tema se define el jueves. Así que habrá que estar atentos.

--¿Algo más antes de irnos?

--Sí, destacar la visita a la ciudad de los ministros de Justicia y Educación de la Nación, Martín Soria y Jaime Percyck,

--Soria se reunió en la Cámara Federal con jueces fiscales y defensores.

--Así es, un encuentro muy importante en la lucha contra el ciberdelito y el narcotráfico.

--Bueno, se hizo retarde y hay que ir a prender el fuego, ¿no?

--Tenés razón, no me había dado cuenta. Nos vemos el próximo domingo.